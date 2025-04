Índices da China fecham perto da estabilidade enquanto mercados aguardam clareza sobre tarifas

HONG KONG (Reuters) - Os principais índices acionários da China fecharam perto da estabilidade nesta terça-feira, com os investidores à espera de mais clareza sobre a situação comercial depois que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou as investigações sobre as importações de chips semicondutores.

O índice CSI300 subiu 0,06% e o índice SSEC, em Xangai, avançou 0,15%, depois de ambos terem sido negociados em uma faixa estreita durante o dia.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou em alta de 0,23%, após oscilar entre ganhos e perdas durante a sessão.

O governo Trump intensificou as investigações sobre as importações de semicondutores por motivos de segurança nacional, depois de isentar alguns produtos tecnológicos chineses de tarifas elevadas, que, segundo as autoridades, logo estarão sujeitos a um novo conjunto de taxas.

A incerteza comercial atual pesou sobre as ações de chips nos mercados onshore e offshore. O subíndice de produtos eletrônicos do CSI perdeu 1,1%, devolvendo a maior parte dos ganhos obtidos na segunda-feira.

O índice Hang Seng Tech caiu 0,7%, com a fabricante de chips SMIC recuando 4,5%.

"A situação tarifária entre os EUA e a China é altamente fluida, com mudanças ocorrendo quase a cada hora", disse Yan Wang, estrategista-chefe de mercados emergentes e da China da Alpine Macro, em uma nota.

Ainda há muita incerteza no curto prazo, portanto, não se justifica uma tomada de risco agressiva nas ações chinesas, disse ele.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,84%, a 34.267 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,23%, a 21.466 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,15%, a 3.267 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,06%, a 3.761 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,88%, a 2.477 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,77%, a 19.857 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 2,14%, a 3.624 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,17%, a 7.761 pontos.

(Por Jiaxing Li em Hong Kong)