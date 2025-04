Ucrânia ataca Kursk com drones e deixa 1 morto e 9 feridos, diz Rússia

(Reuters) - As forças de Kiev atingiram a região russa de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia, com dezenas de drones, matando uma mulher idosa, ferindo nove pessoas e provocando incêndios em vários prédios no centro administrativo da região, informaram as autoridades russas nesta terça-feira.

O Ministério da Defesa russo, que divulga dados apenas sobre quantos drones suas forças destroem e não quantos a Ucrânia lança, disse que 109 drones foram derrubados sobre a região de Kursk durante a noite.

"Kursk foi submetida a um ataque inimigo maciço durante a noite", afirmou a administração da região de Kursk em um post no aplicativo de mensagens Telegram.

"Infelizmente, uma mulher de 85 anos morreu."

Um prédio de apartamentos de vários andares foi danificado em consequência do ataque de drones, com vários apartamentos pegando fogo, disse o prefeito interino de Kursk, Sergei Kotlyarov, no Telegram. Os moradores foram retirados para uma escola próxima, acrescentou.

Na noite de segunda-feira, três pessoas foram mortas na região como resultado de um ataque de drones ucranianos, disseram as autoridades.

A Reuters não conseguiu verificar os relatos de forma independente. Não houve comentário imediato da Ucrânia.

Ambos os lados negam ter como alvo os civis na guerra, que a Rússia iniciou com uma invasão em grande escala na Ucrânia há mais de três anos. Mas milhares de civis morreram no conflito, a grande maioria deles ucranianos.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne)