Bolsonaro diz estar focado em recuperação após cirurgia, mantendo contato apenas com familiares

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro disse em publicação no Instagram nesta terça-feira que está concentrado em sua recuperação após passar por cirurgia de mais de 12 horas para desobstrução intestinal no último domingo e agradeceu os amigos por entender que, neste momento, ele manterá contato apenas com familiares e com a equipe médica.

"Agradeço, com muito carinho, aos amigos que estão respeitando esse momento delicado, compreendendo que, por orientação médica, apenas familiares e profissionais de saúde estão autorizados a acompanhar de perto. Isso é essencial para evitar conversas e estímulos que possam causar dilatação e até mesmo descolamento da parede abdominal -- riscos que precisam ser evitados com máxima cautela frente ao enfrentado na sala de cirurgia", afirma a publicação no perfil do ex-presidente.

"Permaneço concentrado no processo de recuperação, que pelo que entendo foi procedimento mais invasivo que aconteceu", acrescentou Bolsonaro, de 70 anos.

Na sexta-feira, enquanto estava em um evento político no interior do Rio Grande do Norte, Bolsonaro passou mal com fortes dores abdominais, sendo transferido primeiro para um hospital em Natal e posteriormente para o hospital DF Star, em Brasília, onde passou por uma cirurgia de mais de 12 horas no domingo.

O ex-presidente está na unidade de terapia intensiva do hospital depois de passar pela sexta operação em consequência da facada que sofreu em setembro de 2018 quando fazia evento da campanha eleitoral à Presidência daquele ano em Juiz de Fora (MG).

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)