Vários presídios franceses são atacados em resposta à repressão do governo contra narcotráfico, dizem ministros

Por Dominique Vidalon e Gabriel Stargardter

PARIS (Reuters) - Várias prisões francesas foram atacadas durante a noite em resposta aos esforços do governo para reprimir o tráfico de drogas, disseram autoridades seniores nesta terça-feira, enquanto elas lutam contra o que chamaram de "tsunami" de cocaína que entra no país.

Agressores dispararam armas automáticas contra a prisão na cidade de Toulon, no sul do país, enquanto veículos foram queimados do lado de fora de outras prisões em todo o país e funcionários foram ameaçados. Não ficou imediatamente claro se os ataques foram coordenados ou quem os executou.

O ministro da Justiça, Gérald Darmanin, que tem liderado os esforços para endurecer a segurança das prisões e reprimir os criminosos que comandam seus impérios atrás das grades, disse que viajaria para Toulon.

"Foram feitas tentativas de intimidar funcionários em várias prisões, desde queimar veículos até disparar armas automáticas", escreveu Darmanin no X. "Estou indo a Toulon para apoiar os policiais envolvidos. A República Francesa está enfrentando o problema do tráfico de drogas e está tomando medidas que irão desarticular maciçamente as redes criminosas."

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, disse que havia instruído os prefeitos locais, juntamente com a polícia, a intensificar imediatamente a proteção dos funcionários e das prisões.

"A resposta do Estado precisa ser implacável", escreveu ele no X. "Aqueles que atacam prisões e agentes penitenciários devem ser trancados nessas prisões e vigiados por esses agentes."

A mídia francesa informou que as prisões visadas incluíam Toulon, Aix-En-Provence, Marselha, Valence e Nimes, no sul da França, e Villepinte e Nanterre, perto de Paris.

Anos de importações recordes de cocaína da América do Sul para a Europa sobrecarregaram os mercados locais de drogas, desencadeando uma onda de violência relacionada às drogas em todo o continente.

A França não foi poupada, com apreensões recordes de cocaína e gangues colhendo frutos do pó branco à medida que se expandem em cidades como Marselha até cidades regionais menores, não acostumadas à violência das drogas.

O aumento dos crimes cometidos por gangues elevou o apoio ao partido de extrema-direita Reunião Nacional e ajudou a arrastar a política francesa para a direita. Darmanin, um ex-ministro do interior, e Retailleau têm priorizado o combate ao tráfico de drogas.