IGP-10 passa a cair 0,22% em abril com recuo em preços de commodities

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) passou a cair em abril, registrando baixa de 0,22%, após avançar 0,04% em março, em resultado puxado pelo forte recuo dos preços de commodities, de acordo com os dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira.

Analistas consultados pela Reuters esperavam uma queda de 0,27% na base mensal.

Em 12 meses, o IGP-10 passou a subir 8,71%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, teve baixa de 0,47% em abril, depois de cair 0,26% no mês anterior.

"Dentre os itens do IPA com as maiores contribuições para a queda do IGP-10 estão commodities como: café, proteínas e minerais metálicos", disse Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

Os itens que mais contribuíram para o resultado do IPA foram minério de ferro (-2,12% para -3,79%), café em grão (5,96% para -2,71%), e arroz em casca (-4,51% para -12,14%).

A queda no IPA veio na esteira do recuo dos preços no grupo de Matéria-Primas Brutas, que tiveram deflação de 1,0% em abril, ainda que acima da queda de 1,36% do mês anterior.

Já a alta do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que responde por 30% do índice geral, desacelerou, registrando alta de 0,42% no mês, depois de avançar 1,03% em março.

No IPC, houve decréscimo em seis das oito classes que compõem o índice: Habitação (2,77% para 0,31%), Transportes (1,03% para 0,39%), Alimentação (1,31% para 1,06%), Despesas Diversas (0,84% para 0,20%), Vestuário (0,24% para 0,02%) e Comunicação (0,40% para 0,29%).

A tarifa de eletricidade residencial e o arroz foram os itens de maior destaque para a desaceleração do IPC, caindo 0,74% e 1,90%, respectivamente, em abril, ante a alta de 11,31% e a queda de 1,28% no mês anterior.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10), por sua vez, acelerou ligeiramente, subindo 0,45% em abril, depois de um avanço de 0,43% em março.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.

(Por Fernando Cardoso)