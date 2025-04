Bolsas chinesas fecham estáveis; Europa opera em alta

As Bolsas de Valores da China fecharam com rumo indefinido, com os investidores ainda no aguardo das definições tarifárias sobre as vendas aos Estados Unidos. Na Europa, os principais índices operam no azul.

O que aconteceu

Bolsas chinesas têm estabilidade. O movimento, que surge após a valorização da véspera, contou com as leves variações positivas dos índices Hang Seng (+0,23%), de Hong Kong e do FTSE China A50 (+0,5%), composto pelas principais empresas listadas nas Bolsas de Xangai e Shenzhen.

Cenário de alta não foi generalizado. Caminharam na contramão e fecharam o dia com variações negativas dos índices SZSE Component (-0,27%), formado por 500 papéis negociados na Bolsa de Shenzhen, e o DJ Shanghai (-0,05%).

Demais mercados também oscilaram. Os índices Nikkei (Japão), S&P/ASX 200 (Austrália), KOSPI (Coreia do Sul) e IDX Composite (Indonésia) apresentaram variação positiva de, respectivamente, 0,89%, 0,17%, 0,88% e 0,59%. Por outro lado, o VN 30 (Vietnã) e o Taiwan Weighted fecharam o dia no vermelho.

Movimentos refletem incertezas. Os altos e baixos das Bolsas asiáticas mostram cautela dos mercados em meio às definições sobre o "tarifaço" imposto pelos EUA sobre as importações. Ontem, os índices avançaram diante da isenção das taxas sobre smartphones, computadores e chips. A sinalização, no entanto, é de que a decisão será revertida em breve.

Europa em alta

Principais Bolsas da Europa avançam. O bom humor da sessão às 8h09 (horário de Brasília) é acompanhado pelo sinal positivo dos índices de Londres (+0,83%), Frankfurt (+1,29%), Paris (+0,29%) e Milão (+1,67%). Os mercados da Espanha, da Holanda, da Áustria e da Suécia sobem mais de 1%.

Euro Stoxx 50 apresenta alta de 0,68%. O índice composto pelas principais empresas da Zona do Euro acompanha as Bolsas do continente.