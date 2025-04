Kremlin diz que não há esboço claro para acordo entre EUA e Rússia sobre Ucrânia, mas há vontade política

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que, por enquanto, não há um esboço claro de um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a Ucrânia, mas que há vontade política para avançar na direção de um acordo.

Em uma ligação com repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os contatos com os EUA foram positivos e úteis, mas se recusou a dar um cronograma para um acordo de paz.

A Ucrânia e alguns de seus aliados europeus dizem que a Rússia não leva a sério o desejo de acabar com a guerra e a acusam de arrastar as negociações com os EUA.

(Reportagem da Reuters)