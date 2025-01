Nunes cumpre prazo de Moraes sobre muro na 'cracolândia' e alega perigo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), cumpriu o prazo de 24 horas estipulado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em um documento de nove páginas, o chefe do Executivo defendeu a construção de um muro na rua dos Protestantes, onde fica a "cracolândia", na região central da capital paulista.

O que aconteceu

No documento, a prefeitura disse que o muro é para "evitar acidentes, especialmente atropelamentos". A gestão de Nunes negou que o muro foi construído para "segregar, excluir ou restringir o direito de ir e vir" e que está em "consonância com o princípio da dignidade humana".

O prefeito ainda afirmou que Moraes "caiu numa armadilha" ao questionar o muro construído na "cracolândia"

Denúncia

A determinação ocorreu depois de um pedido feito por políticos do PSOL de São Paulo. Foi solicitado ao ministro, que é relator de uma ação na Corte sobre a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que o muro fosse demolido.

Nunes chegou a dizer que o tapume que estava no local era perigoso, com ferros pontiagudos, mas não mencionou que eles foram colocados na entre abril de 2019 e março de 2020, durante a gestão do ex-prefeito Bruno Covas. Até então, havia apenas uma cerca baixa no local. Ao escolher as imagens do Google Street View nesta terça, colocadas no documento de resposta, a prefeitura fez um recorte de 2023 a 2025.