Incêndio em hotel de estação de esqui mata pelo menos 10 na Turquia

Um incêndio destruiu parte de um hotel em uma estação de esqui no noroeste da Turquia na madrugada de hoje. O resort é um popular destino de férias no inverno.

O que aconteceu

Fogo começou em um restaurante no quarto andar do Grand Kartal Hotel, nas montanhas de Bolu. Imagens mostram lençóis que foram pendurados nas janelas por hóspedes tentando saltar do prédio em chamas.

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas. Testemunhas dizem que várias pessoas em pânico pularam das janelas para fugir das chamas. Um hóspede contou à Ekol TV que ele e sua família acordaram com o fogo, andaram em corredores cheios de fumaça até conseguirem saltar de uma janela em um andar baixo.

Cerca de 237 pessoas estavam hospedadas no hotel, informou o governador de Bolu, Abdulaziz Aydin. Ele diz que muitas famílias estavam no local por causa das férias escolares.

Funcionários ajudaram hóspedes a sair do prédio. Outros hotéis da região também foram evacuados por precaução.

Autoridades dizem que o fogo se espalhou rapidamente por causa do revestimento de madeira do prédio. O resort fica na encosta de um penhasco, o que dificulta o trabalho dos Bombeiros e investigadores. As causas do acidente ainda são desconhecidas.