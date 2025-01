Entre ruínas e reencontros: como está Gaza no 2º dia de trégua; veja fotos

Após o primeiro dia do cessar-fogo entre Israel e Hamas, que culminou na libertação de três reféns israelenses e 90 prisioneiros palestinos, imagens registradas nesta segunda-feira (20) mostram a Faixa de Gaza como cenário de comemorações, reencontros e ruínas após 15 meses de conflito e mais de 46 mil mortos na região.

O que aconteceu

Israel libertou 90 prisioneiros palestinos nesta segunda, após o Hamas entregar três reféns israelenses. As trocas são parte do acordo de cessar-fogo, iniciado no domingo (19), que prevê que as libertações dos dois lados ocorrerão em três etapas. A primeira delas está prevista para durar seis semanas, com a soltura de cerca de 1.900 palestinos presos por Israel em troca de 33 reféns israelenses sequestrados pelo Hamas.

Palestinos celebram a libertação de 90 prisioneiros detidos por Israel, transportados em um ônibus da Cruz Vermelha, no início da madrugada desta segunda (20), em Ramallah Imagem: Zain Jaafar / AFP

Negociações de trégua também incluem a desocupação de territórios em Gaza. Além da libertação de prisioneiros palestinos, o acordo prevê a retirada do exército israelense de áreas densamente povoadas no território árabe, amplamente devastado pelos bombardeios israelenses, e para onde famílias palestinas estão retornando gradualmente.

Foto aérea mostra pessoas atravessando estrada entre escombros em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, nesta segunda-feira (20) Imagem: AFP

A ONU (Organização das Nações Unidas) divulgou que 92% das casas na Faixa de Gaza foram destruídas ou danificadas ao longo dos 15 meses de conflito. Os dados divulgados nesta segunda mostram que cerca de 436.000 moradias foram afetadas. Destas, 160.000 foram completamente destruídas e outras 276.000 severamente ou parcialmente danificadas, segundo o OCHA (Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Internacionais).

Registros de drone capturam imagens de pessoas caminhando em meio a ruínas em Jabalia, ao norte da Faixa de Gaza, nesta segunda (20) Imagem: Mahmoud Al-Basos / Reuters

Com a trégua, milhares de palestinos deslocados tomaram as estradas em Gaza na esperança de voltar para casa. O conflito deslocou a grande maioria dos 2,4 milhões de habitantes do território, que ficou em ruínas após os confrontos e bombardeios desencadeados pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Em meio aos escombros da guerra, palestinos retornam à Gaza e se locomovem por Rafah no segundo dia de trégua entre Israel e Hamas Imagem: Hatem Khaled / Reuters

Policial do Hamas empurra idoso em cadeira de rodas enquanto outros agentes do grupo palestino monitoram ruas na cidade de Gaza nesta segunda (20) Imagem: Dawoud Abu Alkas / Reuters

"Não sobrou nada da nossa casa, apenas escombros, mas é o nosso lar", disse à AFP Rana Mohsen, de 43 anos, ao retornar a Jabaliya, no norte de Gaza.

Bandeira palestina é vista nesta segunda (20) fincada diante de escombros de casas destruídas por bombardeios israelenses em Rafah, no sul da Faixa de Gaza Imagem: Hatem Khaled / Reuters

Caminhões de ajuda humanitária

O acordo também prevê a entrada de mais ajuda humanitária para a população de Gaza. Autoridades egípcias preveem que, agora, 600 caminhões com mantimentos, remédios e outros itens essenciais possam entrar no território diariamente, conforme apuração da AFP.

Os primeiros caminhões com ajuda humanitária começaram a entrar no território palestino logo após a trégua entrar em vigor no domingo. Ao menos 630 veículos entraram em Gaza desde o primeiro dia do cessar-fogo, segundo a ONU.

Caminhões de ajuda humanitária circulam por Rafah nesta segunda (20), como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, iniciado no domingo (19) Imagem: Mohammed Salem / Reuters

Reencontros em Gaza

Acordo entre Israel e Hamas determinou números exatos para as trocas de prisioneiros. Para cada refém civil, Israel precisa liberar 30 prisioneiros palestinos. Para cada refém soldado, são 50 detidos. Não entram no acordo os combatentes do Hamas que participaram dos ataques de 7 de outubro de 2023.

Após 471 dias de cativeiro, as três reféns israelenses libertadas já estão com suas famílias e foram hospitalizadas em "condições estáveis", de acordo com fontes médicas ouvidas pela AFP. Poucas horas depois que o trio cruzou a fronteira, Israel libertou 90 palestinos da prisão militar de Ofer, na Cisjordânia ocupada, e de um centro de detenção em Jerusalém.

Palestinas libertadas nas primeiras horas desta segunda (20), dentro do ônibus que transportou a Ramallah dezenas de prisioneiros liberados pelo governo de Israel após início da implementação de acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas Imagem: Mussa Qawasma / Reuters

Entre os prisioneiros libertados estão mulheres, ativistas e mães palestinas consideradas "terroristas" pelo governo de Israel. É o caso Khalida Jarrar, presa por forças israelenses em sua casa, na Cisjordânia, em 26 de dezembro de 2023. Ela é pesquisadora da Universidade Birzeit e uma das líderes do grupo de esquerda Frente Popular para a Libertação da Palestina, considerado terrorista por Israel e pelos Estados Unidos. Eleita para o parlamento palestino nas eleições de 2006, ela estava detida em Israel sob prisão administrativa, ou seja, sem acusação formal.

À direita, Khalida Jarrar, uma das líderes do grupo de esquerda Frente Popular para a Libertação da Palestina, presa pelas forças israelenses em dezembro de 2023, e liberada na madrugada desta segunda (20), após o início do cessar-fogo entre Israel e Hamas Imagem: Zain Jaafar / AFP

Prisioneiras palestinas reencontraram familiares em Gaza

Nidaa Zaghebi, uma das palestinas presas e, posteriormente, libertadas por Israel, reencontrou as filhas nesta segunda-feira (20) Imagem: Raneen Sawafta / Reuters

Rose Khwais, uma das prisioneiras palestinas libertadas por Israel após acordo de cessar-fogo reencontrou sua família nesta segunda (20) Imagem: Jamal Awad / Xinhua

Próximas libertações devem ocorrer no próximo sábado. Sob condição de anonimato, um alto funcionário do Hamas disse à AFP que a próxima soltura de reféns israelenses ocorreria "no próximo sábado".

Cessar-fogo aumenta a expectativa de trégua duradoura em Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou no último sábado (18), porém, que Israel se reserva "o direito de retomar a guerra". Do outro lado, o braço armado do Hamas afirmou que a trégua dependia de Israel "cumprir seus compromissos".

