Bolsonaro critica candidatura de Pontes ao comando do Senado: 'Lamentável'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a iniciativa de Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministro de seu governo, de se candidatar à Presidência do Senado. Seu partido, o PL, já declarou apoio a Davi Alcolumbre (União-AP), favorito para ocupar o cargo a partir de fevereiro.

O que aconteceu

Em entrevista à Rádio Auriverde de Bauru, Bolsonaro disse que Pontes não tem chance de vencer. Para o ex-presidente, a candidatura do aliado atrapalha a articulação política do partido para ocupar cargos em comissões e na Mesa Diretora na futura gestão de Alcolumbre.

A eleição está marcada para o dia 1 de fevereiro. Marcos Pontes anunciou que seria candidato a presidente do Senado em outubro do ano passado. "Muitos que estão na arquibancada, distantes das complexidades deste jogo aqui, podem até criticar a minha decisão, dizendo que esse movimento não terá êxito. Mas não temo as críticas. Prefiro ouvir a minha consciência, que é a parte mais importante de todos nós", disse

Marcos Pontes, que está disputando a presidência, boa sorte a você, tá? Boa sorte a você, mas eu lamento você estar nessa situação porque você sabe que não tem como ganhar. O voto é secreto. Se nós embarcarmos na sua candidatura, que eu acho muito melhor do que muitas outras por aí, nós vamos ficar sem comissões. Jair Bolsonaro (PL)

Em tom indignado, Bolsonaro classificou a postura de Pontes como "lamentável" e afirmou que ele só pensou em si mesmo ao lançar a candidatura. "Eu elegi você em São Paulo. Deixei de lado o meu amigo Marco Feliciano, com uma dor no coração enorme, para te apoiar. Esse é meu pagamento?", questionou.

Você está pensando, lamentavelmente, em você. É lamentável isso aí. De vez em quando a gente é obrigado a engolir sapos para poder comer uma rã frita, lá na frente. Não é para nós, é para o povo brasileiro.