13º antecipado do INSS: veja calendário com datas de pagamento

Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) irão receber o 13º salário da Previdência Social no primeiro semestre de 2025, mantendo a prática de antecipação adotada nos últimos anos. De acordo com o calendário oficial, a primeira parcela será depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio.

O que aconteceu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que antecipa o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas, repetindo a antecipação pela sexta vez consecutiva.

A primeira parte do abono será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda parcela está programada para o período de 26 de maio a 6 de junho.

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão prioridade nos depósitos. Já quem recebe valores acima do piso nacional terá o crédito da primeira parcela realizado entre 2 e 8 de maio. O cronograma de pagamento é organizado de acordo com o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador, que aparece após o traço.

A estimativa é que o pagamento do 13º injete cerca de R$ 73,3 bilhões na economia do país, beneficiando aproximadamente 34,2 milhões de pessoas vinculadas à Previdência Social.

Primeira parcela do 13º salário antecipado

Datas para quem recebe até um salário mínimo

NB final 1: 24 de abril

NB final 2: 25 de abril

NB final 3: 28 de abril

NB final 4: 29 de abril

NB final 5: 30 de abril

NB final 6: 2 de maio

NB final 7: 5 de maio

NB final 8: 6 de maio

NB final 9: 7 de maio

NB final 0: 8 de maio

Datas para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 2 de maio

Finais 2 e 7: 5 de maio

Finais 3 e 8: 6 de maio

Finais 4 e 9: 7 de maio

Finais 5 e 0: 8 de maio

Segunda parcela do 13º salário antecipado

Datas para quem recebe até um salário mínimo

NB final 1: 26 de maio

NB final 2: 27 de maio

NB final 3: 28 de maio

NB final 4: 29 de maio

NB final 5: 30 de maio

NB final 6: 2 de junho

NB final 7: 3 de junho

NB final 8: 4 de junho

NB final 9: 5 de junho

NB final 0: 6 de junho

Datas para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 2 de junho

Finais 2 e 7: 3 de junho

Finais 3 e 8: 4 de junho

Finais 4 e 9: 5 de junho

Finais 5 e 0: 6 de junho

Quem não recebe o benefício

Pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda, e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

Como consultar

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS Faça login com seu CPF e senha No menu, selecione "Extrato de Contribuição" Clique em "Baixar PDF" para obter o documento do INSS

O telefone 135 é uma alternativa. É necessário informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais para a atendente, de forma a evitar fraudes. O atendimento é feito de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Não há previsão de pagamento de "14º salário" no final de 2025. A informação falsa tem circulado nas redes sociais.