Investidores analisam intenções de Fed sobre tarifas e ações de Hong Kong caem

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam praticamente estáveis e o mercado de Hong Kong caiu nesta quinta-feira depois que os Estados Unidos sinalizaram disposição para reduzir as tarifas contra a China, mas descartou medidas unilaterais, deixando os investidores confusos sobre como a guerra comercial sino-americana irá evoluir.

No fechamento, o índice de Xangai teve ganho de 0,03%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,07%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,74%, liderado por ações de tecnologia.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na quarta-feira que as tarifas entre os EUA e a China não são sustentáveis, enquanto o governo do presidente Donald Trump sinalizou abertura para diminuir a tensão da guerra comercial. No entanto, Bessent também disse que Trump não tomará essa medida unilateralmente.

Os Estados Unidos deveriam suspender todas as medidas tarifárias unilaterais contra a China se "realmente" quiserem resolver a questão comercial, disse o Ministério do Comércio da China após o fechamento do mercado local, acrescentando que os dois países não estão envolvidos em negociações comerciais.

"Uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos é uma situação em que todos perdem. O senso comum nos diz que os dois países acabarão por se sentar à mesa de negociações e chegar a um acordo", escreveu Bin Shi, chefe de ações da China no UBS Asset Management.

As ações de tecnologia lideraram o declínio na quinta-feira. Na China, empresas de computação em nuvem, big data e de software caíram acentuadamente.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng Tech perdeu 1,5%, pressionado por pesos pesados como Alibaba, Meituan e SMIC.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,49%, a 35.039 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,74%, a 21.909 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,03%, a 3.297 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,07%, a 3.784 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,13%, a 2.522 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,82%, a 19.478 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,01%, a 3.831 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,60%, a 7.968 pontos.