Biden emite perdões preventivos para familiares e alvos de Trump, como Cheney, Milley e Fauci

Por Doina Chiacu e Phil Stewart e Idrees Ali e Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - Joe Biden emitiu perdões preventivos nesta segunda-feira para vários de seus familiares imediatos e pessoas que seu sucessor Donald Trump tem como alvo de retaliação, incluindo a ex-parlamentar republicana Liz Cheney, e Mark Milley, ex-presidente do Estado-Maior Conjunto.

Os perdões emitidos nas últimas horas de Biden como presidente abrangem o comitê seleto que investigou a invasão do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 por partidários de Trump, além de todos os parlamentares, incluindo Cheney, que atuaram no comitê do Congresso e policiais que testemunharam perante ele. Também cobriram Anthony Fauci, que atuou como consultor médico chefe da Casa Branca durante a pandemia de Covid-19.

Trump, empossado como presidente nesta segunda-feira, pediu várias vezes que seus supostos inimigos fossem indiciados desde que conquistou a Casa Branca em novembro. Biden elogiou os servidores públicos como a "força vital de nossa democracia". Sem mencionar Trump, expressou preocupação que alguns deles tenham sido submetidos a ameaças e intimidações por fazerem seu trabalho.

"Esses servidores públicos serviram à nossa nação com honra e distinção e não merecem ser alvos de processos injustificados e politicamente motivados", disse Biden, em um comunicado.

Pouco antes de entregar o cargo a Trump, Biden também perdoou cinco membros de sua família, dizendo que queria protegê-los de investigações com motivações políticas.

Ele perdoou seus irmãos -- James Biden, Frank Biden e Valerie Biden Owens -- e os seus cônjuges, John Owens e Sara Biden.

"Minha família tem sido submetida a ataques e ameaças implacáveis, motivados apenas pelo desejo de me prejudicar -- o pior tipo de política partidária", disse Biden. "Infelizmente, não tenho motivos para acreditar que esses ataques vão acabar."

Em dezembro, Biden perdoou seu filho Hunter após dizer várias vezes que não o faria. Viciado em drogas em recuperação, Hunter se tornou alvo dos republicanos. Ele se declarou culpado de violações fiscais e foi condenado por acusações relacionadas a armas de fogo.

Biden também comutou a sentença de prisão perpétua imposta ao ativista nativo americano Leonard Peltier, que está preso há quase cinco décadas pelo assassinato de dois agentes do FBI em 1975.

A Constituição dos EUA concede ao presidente amplos poderes de perdão para delitos federais. Embora os perdões sejam normalmente concedidos a pessoas que foram processadas, eles podem abranger condutas que não resultaram em processos judiciais.

"É uma vergonha. Muitos são culpados de CRIMES GRAVES! DJT", disse Trump, segundo a repórter da NBC, Kristen Welker. Trump fez o comentário por mensagem de texto para ela antes de Biden emitir os perdões de última hora para os membros de sua família.

Em dezembro, Trump apoiou um pedido para que o FBI investigasse Cheney por seu papel de liderança na investigação do Congresso sobre o ataque de 6 de janeiro.

(Reportagem de Doina Chiacu, Idrees Ali, Phil Stewart, Nandita Bose e Jeff Mason; reportagem adicional de Susan Heavey e Katharine Jackson)