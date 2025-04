Papa é sepultado em cerimônia com parentes; visitas a túmulo começam amanhã

O papa Francisco foi sepultado em uma cerimônia fechada com a presença de familiares e clérigos na Basílica Santa Maria Maggiore, em Roma. A visitação para fiéis ao túmulto começa amanhã.

O que aconteceu

Cerimônia foi presidida pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell, na presença de familiares do jesuíta argentino, informou o Vaticano. Enterro ocorreu às 13h30 de Roma (8h30 no horário de Brasília).

Este é o primeiro sepultamento de um pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII em 1903. Papa Francisco foi enterrado hoje na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma.

Sepultura está localizada entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza. A sepultura também fica localizada próxima ao Altar de São Francisco.

Francisco pediu que a sepultura fosse "no chão, sem decoração especial". Feita de mármore da Ligúria, o túmulo tem uma única inscrição "Francisco" e a reprodução de sua cruz peitoral, como pedido pelo argentino em seu testamento.

No domingo à tarde, todos os cardeais irão à Basílica de Santa Maria Maggiore para visitar o túmulo de Francisco. Eles também irão à capela do ícone da Salus (obra que representa a Madona com o Menino) e celebrarão, juntos, as vésperas, e às 18h retornarão ao Vaticano.

Túmulo foi construído com materiais da região italiana da Ligúria, no noroeste da Itália. Segundo o Vatican News, trata-se de um túmulo simples, com apenas a inscrição "Francisco" e uma reprodução da cruz peitoral do falecido Papa.

Túmulo do Papa Francisco em mármore na Basília de Santa Maria Maggiore, em Roma Imagem: Reprodução Vatcian News

Pedra da terra dos avós do papa

Na cidade de Corgono, na Ligúria, placa de ardósia (rocha cinza, verde ou azulada) homenageia bisavô de Bergolio, Vincenzo Sivori. Ele viajou da Itália para a Argentina no século 19. Lá, criou sua família, incluindo a neta Regina Maria Sivori, mãe do papa Francisco.

Papa Francisco costumava manter sua ligação com a Ligúria em segredo. A prefeita da cidade, Enrica Sommariva, descreveu surpresa ao saber que o Papa havia solicitado uma pedra da região de seus avós para o túmulo.

Moradora de Cogorno, Angela Sivori relatou o momento em que descobriu que era prima do Papa Francisco. Ela descreveu ter recebido um telefonema de Buenos Aires, na Argentina, e uma árvore genealógica por e-mail. Ela e a filha, Cristina, disseram que o pedido do papa em relação à pedra para o túmulo foi um presente para a família e uma "última surpresa".

Cristina lembrou que, na época, sua mãe disse que não tinha ideia de que encontraria Francisco. "Três dias antes, recebemos um telefonema do Vaticano. Sete de nós nos reunimos e ele nos recebeu como um primo que veio do 'fim do mundo'." Durante o encontro, o Papa Francisco apertou a mão dos primos, sorriu e exclamou: "Finalmente, conheço os Sivoris!"

Antes do papa Francisco, a cidade de Cogorno tinha conexões com os papas Inocêncio 4º e Adriano 5º.