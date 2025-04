Bolsonaro permanece na UTI, sem febre e alteração da pressão, diz boletim

do UOL e

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital DF Star, em Brasília, sem febre ou alterações na pressão, informa boletim médico divulgado neste sábado (26)

O que aconteceu

Bolsonaro "apresenta-se estável clinicamente, sem febre ou alterações da pressão arterial", informa a equipe de seis médicos que assina o documento. Ele está internado desde 13 de abril, quando fez uma cirurgia de 12 horas.

Ex-presidente retomou alimentação pela veia. "Segue recebendo suporte calórico e nutricional por via parenteral (endovenosa) exclusiva", informa o boletim de hoje, assinado por uma equipe de seis médicos. No boletim de sexta-feira, eles disseram que o ex-presidente tinha "pausa temporária da nutrição parenteral".

Persistem os sinais de gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago) e ainda não apresentou movimentos intestinais espontâneos, o que impede momentaneamente a alimentação por via oral ou pela sonda gástrica.

Boletim médico deste sábado

Ele segue o tratamento para controle de alterações em exames no fígado, que se encontra "em recuperação". Na quinta-feira (24), Bolsonaro teve aumento da pressão, mas isso foi controlado. Hoje, os médicos disseram que "persiste a restrição de receber visitas" e que não há previsão de alta da UTI.

Esta foi a sexta cirurgia do ex-presidente desde que levou uma facada no abdômen, durante a campanha eleitoral de 2018. O procedimento foi necessário porque exames mostraram a persistência da obstrução intestinal, conforme informação do boletim médico. Tratava-se de um quadro que dificulta a passagem de gases e fezes.