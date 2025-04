Brasileiros madrugaram para acompanhar funeral do papa Francisco: 'o mundo inteiro estava aqui'

O funeral do papa Francisco reuniu 250 mil pessoas na Praça de São Pedro e nos arredores do Vaticano neste sábado, 26, além de outros 150 mil fiéis que acompanharam pelas ruas de Roma o cortejo fúnebre que transportou o caixão para ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior). O fervor popular pelo jesuíta levou muitos fiéis a chegarem de madrugada para garantir um bom lugar no funeral.

Entre a multidão estava a administradora de empresas Luciana Ansaneli, que chegou por volta das 6h30 aos controles para entrar na Praça de São Pedro. "Houve momentos de um pouco mais de apuro, em que estávamos muito apertados nas ruas, mas em geral estava organizado e tranquilo. Conseguimos ficar ao lado do obelisco (ao centro da Praça), que é um lugar muito bom."

Os espaços para a multidão estavam bem divididos por barreiras nas principais ruas das imediações do Vaticano, além da participação reforçada das forças de segurança de Roma e voluntários.

Cerca de 50 chefes de Estado participaram do funeral. Entre eles, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Argentina (terra natal de Francisco), Javier Milei, e dez monarcas. O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, chegou a Roma para participar do funeral duas horas antes da cerimônia.

A brasileira Isabela Ambrizzi estava com o pé quebrado e foi à Praça São Pedro de cadeira de rodas, mas disse que recebeu um bom atendimento para assistir à missa: "Cheguei às 5h45 em um dos acessos, e foram muito atenciosos comigo. Me levaram até o corredor central da praça, onde podia ver muito bem. Eram sorridentes e me ofereciam água".

O advogado Flávio Santiago, de Goiânia, estava de passagem por Roma quando soube da data do funeral: "É algo muito comovente para nós, católicos, e eu não poderia deixar de estar aqui neste momento. Foi uma cerimônia muito linda, e eu acho que o mundo inteiro estava aqui, e que vários brasileiros gostariam de estar aqui".

A cabeleireira Lia Souza mora em Verona há 25 anos e veio para o funeral: "Vi o papa em Verona, no estádio, e seria impossível não vir ver meu grande papa. Amo o papa Francisco, agora mais ainda, que está pertinho de Deus."

O líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo morreu em 21 de abril, aos 88 anos, de um derrame cerebral, quase um mês após sair de uma longa hospitalização por pneumonia bilateral.