Explosão em porto deixa ao menos 4 mortos e mais de 500 feridos no Irã

Uma "forte explosão" em um grande porto no sul do Irã, neste sábado (26) deixou ao menos 4 mortos e feriu mais de 500 pessoas, informou a agência de notícias oficial IRNA. Ainda não foram informados detalhes sobre a causa do desastre.

"Uma forte explosão ocorreu em um cais no porto de Shahid Rajai", disse Esmail Malekizadeh, funcionário da autoridade portuária local, na televisão estatal. De acordo com a mesma fonte, "406 pessoas ficaram feridas e centenas foram transferidas para centros médicos".

A televisão pública transmitiu imagens mostrando uma grande coluna de fumaça preta subindo do porto. Outro vídeo de uma câmera de vigilância, retransmitido pela agência Mehr, mostra uma explosão em um hangar, causando uma espessa nuvem de fumaça e poeira.

A explosão foi ouvida a cerca de 50 quilômetros de distância, de acordo com a agência de notícias Fars.

"A onda de choque foi tão forte que a maioria dos prédios do porto ficou seriamente danificada", informou a agência de notícias Tasnim.

O número de funcionários presentes no momento da explosão não é conhecido.

O porto de Shahid Rajai, crucial para o comércio iraniano, está localizado a mais de mil quilômetros ao sul da capital Teerã, perto da metrópole de Bandar Abbas, com vista para o Estreito de Ormuz. Mais de 70% das mercadorias do Irã passam pelo porto, cujas instalações fazem fronteira com o Estreito de Ormuz, responsável por um quinto da produção mundial de petróleo.

"O incidente foi provocado pela explosão de vários contêineres armazenados na área do cais do porto de Shahid Rajai", disse o oficial das operações de resgate, Mehrdad Hassanzadeh, à televisão estatal.

O primeiro vice-presidente Mohammad Reza Aref ordenou uma investigação para determinar a causa exata do incidente e a extensão dos danos, de acordo com a agência de notícias ISNA.

O presidente iraniano Masoud Pezeshkian prestou homenagem às vítimas.

A empresa nacional de distribuição de petróleo disse que as instalações petrolíferas não foram danificadas e estão operando normalmente.

Explosões dessa magnitude são raras no Irã, mas o país tem sofrido incidentes mortais nos últimos meses.

Em setembro passado, uma explosão em uma mina de carvão deixou mais de 50 mortos.

(Com AFP)