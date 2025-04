'Talvez Putin não queira parar a guerra na Ucrânia e esteja me enrolando', diz Trump

"Talvez" o presidente russo Vladimir Putin "não queira parar a guerra" na Ucrânia e "esteja me enrolando", declarou Donald Trump neste sábado (26) em sua rede Truth Social. "Não havia nenhuma razão para que Putin disparasse mísseis contra áreas civis, cidades e vilarejos nos últimos dias. Isso me faz pensar que, talvez, ele não queira acabar com a guerra e esteja apenas me enrolando, e então será preciso agir de outra forma", escreveu Trump. "Gente demais está morrendo!!!"

Trump mencionou duas opções alternativas: atingir o sistema bancário russo e reforçar as sanções econômicas, que já são bastante severas.

Essa publicação na rede social do magnata ocorre após o encontro entre Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Roma, durante o funeral do Papa Francisco ? reunião que, segundo ambas as partes, foi positiva.

Ao mesmo tempo, no sábado, Moscou informou que Putin disse ao emissário de Trump, Steve Witkoff, em reunião realizada na sexta-feira, que está disposto a negociar o fim do conflito na Ucrânia "sem qualquer condição prévia".

Encontro em Roma

Donald Trump e Volodymyr Zelensky conversaram na Basílica de São Pedro, em Roma, à margem do funeral do Papa ? um encontro considerado positivo por ambas as partes ? enquanto Washington aumenta a pressão por um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, que por sua vez reivindicou a reconquista total da região de Kursk, uma informação desmentida por Kiev.

Inclinados um em direção ao outro, com os rostos separados por apenas alguns centímetros, segundo fotos divulgadas pela presidência ucraniana, os dois líderes, sentados em poltronas vermelhas, conversaram por cerca de quinze minutos dentro da basílica, durante o evento de escala mundial que foram as exéquias do pontífice.

"Boa reunião. Conversamos bastante cara a cara. Espero que obtenhamos resultados sobre todos os pontos discutidos", comentou o presidente ucraniano nas redes sociais, reafirmando seu desejo por "um cessar-fogo total e incondicional". "Um encontro muito simbólico que pode se tornar histórico, se conseguirmos resultados em comum."

O presidente russo Vladimir Putin, por sua vez, afirmou na sexta-feira ao emissário de Donald Trump, Steve Witkoff, durante uma reunião entre ambos, que está pronto para negociar o fim do conflito na Ucrânia "sem nenhuma condição prévia", segundo declarou neste sábado o porta-voz do Kremlin.

(Com AFP)