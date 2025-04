Exército ucraniano desmente Rússia e diz que segue lutando em Kursk

O exército ucraniano desmentiu neste sábado (26) as afirmações do Estado-Maior russo, segundo as quais Moscou recuperou o controle do oblast (região administrativa) russo de Kursk, e assegurou que suas tropas continuam lutando nessa zona fronteiriça onde Kiev lançou uma ofensiva em agosto de 2024.

"As declarações dos dirigentes inimigos sobre a 'derrota' das tropas ucranianas não passam de truques propagandísticos", declarou o Estado-Maior ucraniano em um comunicado.

"A situação operacional é difícil, mas nossas unidades continuam mantendo suas posições", acrescentou a mesma fonte.

O chefe do Estado-Maior do exército russo, Valery Gerasimov, afirmou pouco antes que seus soldados haviam recuperado Kursk, parcialmente controlado pelas tropas ucranianas.

"Hoje, a última cidade no território do oblast de Kursk, a aldeia de Gornal, foi liberada das unidades ucranianas", declarou Gerasimov durante uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin.

"A aventura do regime de Kiev fracassou completamente", afirmou Putin, em uma sequência divulgada pela televisão estatal russa.

Gerasimov, por sua vez, parabenizou os combatentes norte-coreanos por ajudarem as tropas russas a recuperar Kursk.

"Os soldados e oficiais do exército norte-coreano que lutaram ao lado dos militares russos demonstraram grande profissionalismo, resistência, coragem e heroísmo ao repelir a invasão ucraniana", disse a Putin.

Os soldados ucranianos lançaram uma ofensiva em Kursk em agosto de 2024, em resposta à ofensiva lançada por Moscou na Ucrânia em fevereiro de 2022, surpreendendo as tropas russas e tomando mais de 1.000 quilômetros quadrados.

No entanto, ao longo do mês de março, os soldados de Moscou conseguiram reconquistar amplas áreas da zona.

