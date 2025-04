Homicídio em mesquita no sul da França: autor do crime insulta 'Alá' em vídeo gravado após ataque

O autor do assassinato de um fiel, ocorrido na sexta-feira (25) em uma mesquita de uma cidade no sul da França, é ouvido insultando "Alá" em um vídeo que ele próprio gravou logo após o ataque com uma faca, segundo informações obtidas pela agência AFP junto a uma fonte próxima à investigação, neste sábado (26).

"Eu fiz isso (...), esse seu Alá de merda", diz o assassino, duas vezes, enquanto filma a vítima agonizante com seu celular. Ele percebe então a presença das câmeras de segurança na mesquita e diz: "Com certeza vou ser preso". O suspeito, ainda foragido na tarde deste sábado (26), foi identificado. De nacionalidade francesa e origem bósnia, ele não é muçulmano, segundo uma fonte próxima ao caso.

Ato islamofóbico

O procurador de Justiça de Alès, Abdelkrim Grini, confirmou as palavras do assassino no vídeo e especificou que "todas as possibilidades" estão sendo analisadas, incluindo a de um ato islamofóbico.

O Ministério Público Nacional Antiterrorista (Pnat) da França está avaliando o caso para possivelmente assumí-lo. "É um caso tratado com muita seriedade, os fatos são muito graves", acrescentou o procurador.

A investigação está sendo conduzida pela força de segurança nacional francesa de Gard, pela seção de investigações de Nîmes e pela polícia judiciária, sob a supervisão do Ministério Público de Alès. O suspeito está "sendo ativamente procurado", informou o procurador.

Assassinato "terrível"

Os fatos ocorreram na manhã de sexta-feira por volta das 8h30 (hora local, 3h30 de Brasília) na mesquita Khadidja, localizada no vilarejo de Trescol, na pequena cidade de La Grand-Combe, ao norte de Alès.

A vítima, um homem de cerca de 20 anos, e o agressor, estavam sozinhos dentro da mesquita. Segundo as primeiras informações, os dois homens estavam rezando quando um deles desferiu várias dezenas de facadas no outro, antes de deixá-lo à morte e fugir.

O corpo da vítima, que recebeu entre 40 e 50 facadas, foi encontrado mais tarde pela manhã, quando outros fiéis chegaram para a oração de sexta-feira. Os investigadores possuem as imagens das câmeras de segurança da mesquita, além das imagens gravadas pelo próprio assassino.

A vítima frequentava regularmente a mesquita, enquanto o agressor aparentemente nunca havia ido ao local. Segundo vários depoimentos, o jovem era originário do Mali e muito apreciado na comunidade.

O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, qualificou o assassinato de "terrível", expressando seu "apoio à família da vítima" e sua "solidariedade à comunidade muçulmana, afetada por essa violência bárbara, em seu local de culto, no dia da grande oração".

(Com AFP)