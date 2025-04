'Perdemos um dos líderes mais importantes do século 21', diz Lula sobre papa Francisco em Roma

"Acho que nós perdemos o líder religioso mais importante desse primeiro quarto do século 21, o papa Francisco, ele não era apenas um padre, ele era uma emoção, ele era um coração", disse disse o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista durante o funeral do papa à RFI na capital italiana. "Eu não cumprimentei [o presidente norte-americano Donald Trump], não vi, não olhei nem pro lado", completou.

Com informações de Gina Marques, correspondente da RFI em Roma

"Ele era um líder político e se preocupava não apena com a espiritualidade das pessoas, mas com a guerra da Ucrânia, com a fome, com as coisas do povo do mundo inteiro. Portanto, eu acho que a nossa vinda aqui é um agradecimento", completou o chefe de Estado.

"Acho que foi uma dívida que nós pagamos a um homem que prestou um serviço para a humanidade. Que o próximo papa seja igual a ele, com o mesmo coração, com os mesmos compromissos religiosos dele, com o combate à desigualdade que teve o papa Francisco", sublinhou o presidente.

Trump e Zelensky

Sobre o encontro entre Trump e o Zelenski em Roma, Lula considerou não saber "o que eles conversaram, não posso intuir... O importante é encontrar uma saída para essa guerra, que está ficando sem explicação".

"Ou seja, ninguém consegue explicar e ninguém quer falar em paz. E o Brasil continua que a solução é a gente fazer com que os dois sentem na mesa de negociação e encontram a solução não só para Ucrânia, para Putin, mas também para a violência que Israel comete contra a faixa de Gaza", destacou.

"Nem vi Trump"

Sobre Trump, Lula disse que não o cumprimentou porque "estava conversando com o meu pessoal sobre a questão da segurança na saída que tava uma confusão muito grande". "Eu não cumprimentei, não vi, não olhei nem pro lado", finalizou o presidente brasileiro.