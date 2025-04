Hamas está aberto a longa trégua em Gaza, mas não a desarmamento, diz autoridade

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - O Hamas está aberto a uma trégua de anos com Israel em Gaza, mas não está disposto a depor as armas, disse uma autoridade neste sábado, enquanto líderes do grupo militante islâmico palestino se encontravam com mediadores no Cairo para negociações de cessar-fogo.

Fontes próximas às negociações disseram à Reuters que o Hamas espera obter apoio entre os mediadores para sua oferta, acrescentando que o grupo pode concordar com uma trégua de cinco a sete anos em troca do fim da guerra, permitindo a reconstrução de Gaza, a libertação de palestinos presos por Israel e a liberação de todos os reféns.

"A ideia de uma trégua ou sua duração não é rejeitada por nós, e estamos prontos para discuti-la no âmbito das negociações. Estamos abertos a quaisquer propostas sérias para pôr fim à guerra", disse Taher Al-Nono, assessor de imprensa da liderança do Hamas, no primeiro sinal claro de que o grupo está aberto a uma trégua de longo prazo.

No entanto, Nono descartou uma exigência fundamental de Israel: que o Hamas deponha as armas. Israel quer ver Gaza desmilitarizada.

"A arma da resistência não é negociável e permanecerá em nossas mãos enquanto a ocupação existir", disse Nono.

A carta de fundação do Hamas demanda a destruição de Israel, mas o grupo já sinalizou no passado que pode concordar com uma trégua de longo prazo em troca do fim da ocupação israelense.

Israel retomou sua ofensiva em Gaza em 18 de março, após o fracasso do cessar-fogo de janeiro, afirmando que manterá a pressão sobre o Hamas até que liberte os reféns restantes no enclave. A estimativa é de que até 24 deles ainda estejam vivos.