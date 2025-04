Quem é Bianca Fraccalvieri, brasileira que participou da missa de funeral do papa Francisco

A brasileira Bianca Fraccalvieri foi a responsável pela leitura em português da Oração Universal, também conhecida como Oração dos Fiéis ou Preces, durante a missa de funeral do papa Francisco neste sábado, 26.

A cerimônia teve início às 10h no horário local (5h no horário de Brasília) e foi comandada pelo cardeal italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais.

Após a leitura do evangelho, as orações universais são feitas em seis línguas diferentes. A terceira leitura, em português, foi feita por Bianca, que é jornalista e coordena as redes sociais do Vaticano.

Bianca também estava à frente de uma equipe de brasileiros totalmente dedicada aos detalhes finais do funeral do papa.

Ela conviveu por muitos anos com Francisco e foi convidada pelo Santo Padre para fazer leituras religiosas nos encontros semanais do papa com funcionários do Vaticano.

No site Vatican News, que transmite as notícias oficiais da Igreja e do país, é possível encontrar matérias feitas pela jornalista.