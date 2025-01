Apagões afetam parte do Sudão após ataques de drones

(Reuters) - A maior parte das áreas controladas pelo exército no Sudão sofreu apagões após ataques de drones a instalações de geração de energia por parte das Forças de Apoio Rápido, disseram funcionários do governo e moradores à Reuters.

Os apagões começaram na segunda-feira, depois que ataques de drones à represa Merowe, a maior do país, afetaram o Estado mais ao norte do Sudão, enquanto um problema técnico afetou as regiões do Rio Nilo e do Mar Vermelho.

Os apagões se espalharam no sábado, depois de um ataque noturno à usina de energia de al-Shouk, no leste do país, colocando os estados de Gedaref, Kassala e Sennar no escuro, disseram as autoridades e os moradores.

As áreas afetadas abrangem a maioria das regiões ainda controladas pelo exército, que está envolvido em uma guerra de quase dois anos com as Forças de Apoio Rápido, forças paramilitares que controlam a maior parte da metade ocidental do país. A geração de eletricidade na maioria das áreas controladas pela RSF foi interrompida durante os combates.