UE espera apresentar plano de resposta às tarifas dos EUA no início da próxima semana

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia espera apresentar um plano inicial para sua resposta às amplas tarifas de importação anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início da próxima semana, disse um porta-voz nesta terça-feira.

"No início da próxima semana, basicamente apresentaremos nosso plano. Explicaremos qual é o roteiro, depois consultaremos os Estados membros, consultaremos as indústrias, antes de apresentarmos as medidas finais que apresentaremos aos Estados membros para votação", disse o porta-voz Olof Gill a repórteres em Bruxelas.

(Reportagem de Benoit Van Overstraeten e Bart Meijer)