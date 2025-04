Quaest: 36% se dizem muito frustrado com governo Lula, e 30% nada frustrado

A frustração com o atual governo Lula atinge a maioria dos eleitores brasileiros, segundo levantamento do instituto Quaest, contratado pela Genial Investimentos.

O que aconteceu

67% dos eleitores estão muito frustrados ou pouco frustrados com a atual gestão federal. Correspondem a 30% o percentual de eleitores que se dizem "nada frustrados" com o governo petista.

A Quaest perguntou aos eleitores: O quão frustrado você está com o governo Lula hoje? Veja as respostas:

Muito frustrado - 36%;

- 36%; Pouco frustrado - 31%;

- 31%; Nada frustrado - 30%

- 30% Não sabe/Não responderam - 3%

Os piores índices estão no Sul e Sudeste. A frustração com o governo no Sul está em 76%, e no Sudeste, em 73%. No Centro-oeste e Norte está em 63%, e no Nordeste em 55%. Os percentuais de nada frustrados correspondem a 40% no Nordeste, 25% no Sudeste, 21% no Sul e 34% no Centro-oeste e Norte.

Pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 31 de março e ouviu 2.024 eleitores presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiabilidade é de 95%.

Eleições 2026

Presidente Lula (PT) lidera a disputa contra todos os potenciais candidatos da direita em cenários de segundo turno, segundo outra pesquisa Quaest divulgada na quinta-feira passada. Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030, o petista está em vantagem, mas empatado no limite da margem de erro, que é de dois pontos porcentuais.

Lula tem 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 40%. Outros 3% estão indecisos e 13% disseram que pretendem votar em branco ou nulo, ou se ausentar do pleito. A Genial/Quaest fez entrevistas presenciais com 2.004 eleitores de 120 municípios entre os dias 27 e 31 de março. O índice de confiabilidade é de 95%.

Se Lula enfrentasse a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), ele teria os mesmos 44% de intenção de voto. Nesse cenário, ela aparece com 38%. Os indecisos somam 3% e outros 15% dos entrevistados responderam que pretendem votar em branco, nulo ou não ir para as urnas.

Se o adversário fosse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula tem 43%, enquanto o membro do Republicanos registra 37% das intenções de voto. Indecisos somam 4% e brancos e nulos são 16%.