Política monetária deverá se tornar gradualmente menos restritiva em 2025, diz dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Grécia, Yannis Stournaras, afirmou que a política monetária do BC europeu deve se tornar "gradualmente menos restritiva" em 2025, à medida que as taxas de juros continuam a cair, em discurso preparado para a Assembleia Geral Anual de Acionistas, nesta terça-feira, 8.

"A inflação da zona do euro está agora muito mais próxima da meta de 2%, e as projeções do BCE sugerem que essa tendência é sustentável e consistente com a estabilidade de preços", disse ao destacar que ainda há uma abordagem cautelosa e que as decisões seguem baseadas nos dados disponíveis.

Segundo Stournaras, os riscos para a economia global em 2025 continuam significativos, o que aumenta a incerteza sobre as perspectivas de crescimento e inflação. "Um ressurgimento da inflação ou das expectativas de inflação pode desacelerar ou interromper o processo de normalização da política monetária", acrescentou.