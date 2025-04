Ministra das Finanças do Reino Unido diz que se reunirá com secretário do Tesouro dos EUA "em breve"

Por Sachin Ravikumar e David Milliken

LONDRES (Reuters) - A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse nesta terça-feira que se reuniria com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, "em breve", como parte de negociações mais amplas sobre uma nova parceria econômica que Londres espera que reduza as tarifas comerciais impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Reeves, falando ao Parlamento enquanto os mercados globais se estabilizavam após dias de turbulência, disse que o governo está buscando construir laços comerciais mais fortes com os EUA, ao mesmo tempo em que proporcionava estabilidade para as famílias, empresas e investidores no país.

Trump impôs uma tarifa de 10% sobre a maioria das importações do Reino Unido e uma tarifa de 25% sobre setores-chave, como automóveis e aço.

"Todas as decisões que tomarmos como governo serão sustentadas pela estabilidade de nossas regras fiscais inegociáveis", disse ela. "Uma guerra comercial não é do interesse de ninguém. É por isso que devemos permanecer pragmáticos, com a cabeça fria, e buscar o melhor acordo com os Estados Unidos que seja de nosso interesse nacional."

O programa de tarifas globais de Trump causou abalos nos mercados financeiros, mas Reeves disse que o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, confirmou que os mercados estão funcionando de forma eficaz e que os bancos continuam resistentes.

Na segunda-feira, os custos dos empréstimos britânicos de 30 anos tiveram o maior aumento em um único dia desde outubro de 2022, quando sofreram com o "mini-orçamento" da então primeira-ministra Liz Truss.

Os preços dos Gilt ficaram mais estáveis nesta terça-feira e um leilão também transcorreu sem problemas.

O anúncio de tarifas feito por Trump na semana passada também levou governos de todo o mundo a buscar laços comerciais mais estreitos com outros parceiros, para ajudar a proteger seus setores.

Reeves disse que, nos últimos dias, conversou com seus colegas do Canadá, Austrália, Irlanda, França, Espanha e com a Comissão Europeia. Ela também deve se encontrar com o ministro das Finanças da Índia nesta semana para discutir suas negociações para um acordo comercial.

Reeves disse que as tarifas de Trump teriam enormes implicações para a economia mundial.

A ministra deve viajar para Washington na próxima semana para uma reunião de altos funcionários do setor financeiro de todo o mundo no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial, quando Bessent deve se encontrar com alguns de seus colegas.