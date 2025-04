Índice da Cielo mostra queda de 4% nas vendas do varejo em março

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) mostrou queda de 4% nas vendas no varejo em março sobre um ano antes, descontada a inflação, divulgou nesta terça-feira a empresa de pagamentos controlada por Banco do Brasil e Bradesco.

O levantamento marcou o quarto mês seguido de queda no comércio brasileiro apurada pelo ICVA.

De acordo com o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, o mês de março foi atípico para o varejo, principalmente por causa de efeitos de calendário.

"Este ano, a Páscoa será realizada em abril, diferente do ano passado, quando caiu em março. Esse cenário influencia o resultado do setor de Varejo Alimentício Especializado, que inclui chocolaterias e bombonieres", afirmou em comunicado.

"O segmento foi o principal responsável pelo resultado negativo do macrossetor de Bens não duráveis e do índice geral", acrescentou o executivo.

Entre os macrossetores do varejo, Bens Não Duráveis apurou retração de 5,2%, Bens Duráveis e Semiduráveis registrou queda de 3,1% e Serviços mostrou declínio de 1,8%.

A Cielo destacou que a performance de março também foi afetada pelo Carnaval, que ocorreu em março este ano. A data tradicionalmente reduz a movimentação do comércio. Em 2024, o Carnaval caiu em fevereiro.

"A diferença de calendário, tanto no caso do Carnaval como da Páscoa, causou um desbalanço na comparação entre os meses de março de 2024 e 2025", afirmou Alves.

Todas as regiões tiveram resultado negativo em termos deflacionados, com Norte e Centro-Oeste mostrando queda de 4,7% cada, Nordeste recuando 4,6%, Sul caindo 3,9% e Sudeste encolhendo 3,7%.

Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o ICVA teve crescimento de 2,4%, com alta de 3,5% no comércio eletrônico, enquanto as vendas em lojas físicas subiram 2,1% em relação ao mesmo mês de 2024.