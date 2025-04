Guerra comercial pode ajudar o Brasil a explorar novo mundo, diz economista

A 'guerra comercial' iniciada pelas tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, contra diversos países do mundo pode ajudar o Brasil a explorar um novo caminho de importações e exportações de maneira virtuosa, declarou Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp, em entrevista ao Mercado Aberto desta terça-feira (8) no Canal UOL.

É importante destacar que mais comércio para o país que está envolvido, importações e exportações, é melhor do que menos comércio para o país que está envolvido. Ou seja, o Brasil tem possibilidade de explorar esse novo mundo de maneira virtuosa.

Muitas oportunidades também se abrem em mercados globais que eram explorados pelos Estados Unidos. Por exemplo, a soja. A soja americana disputa com a soja brasileira no mercado chinês. Então poderia abrir uma possibilidade bastante interessante de aumentar essas exportações de soja no mercado chinês.

Então, claro que as relações comerciais, isso se persistir da maneira que está sendo posta, vão sofrer um rearranje de produtos que a gente pode ter uma preocupação quanto a essa enxurrada que vem para cá, mas por outro lado também de mercados que se abrem para o Brasil.

Igor Rocha

Apesar do novo caminho econômico que se abre ao Brasil, o economista ponderou para os desafios e preocupações que o país tem que se atentar.

É importante notar que a indústria melhorou, sobretudo em 2024, porque a gente teve investimento bastante forte, a indústria foi muito bem, sobretudo em transformação e construção civil, mas ainda é bastante desafiador.

E nessa tela desafiadora, é importante destacar que tem preocupações sim de como que fica a indústria brasileira diante dessa possível enxurrada de produtos de vários países, sobretudo do sudeste asiático, que podem ser direcionados para o Brasil.

Afinal, qual o mercado mais ou menos na mesma proximidade, disposição geográfica dos Estados Unidos, que tem o mercado consumidor próximo dos Estados Unidos? É o Brasil. Então tem essa preocupação, sim, de a gente poder estar recebendo essa enxurrada de produtos do Sudeste Asiático.

Igor Rocha

