Lewandowski entrega PEC da Segurança, e Motta diz que vai priorizá-la

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na residência oficial, para entregar aos líderes da Câmara a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública.

O que aconteceu

Lewandowski articula novo texto com líderes da Câmara. A ideia é que o texto seja detalhado aos líderes, que poderão sugerir ajustes para a tramitação.

Motta recebe PEC da Segurança Pública com prioridade. "Segurança pública é um tema que nos une. Há pouco, eu e os líderes da Câmara recebemos a PEC da Segurança Pública pelas mãos do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Gleisi. Daremos total prioridade para a discussão deste texto. Vamos analisar e propor as mudanças necessárias o quanto antes. O Brasil tem pressa para avançar com esta pauta", declarou nas redes sociais.

Autoria do projeto está em debate. Um dos pontos discutidos é se o governo assinará oficialmente a proposta ou se ela será apresentada por um parlamentar.

Objetivo é fortalecer o combate ao crime organizado. Com a proposta, o governo pretende padronizar protocolos e dados estatísticos e ampliar a articulação entre órgãos de segurança para enfrentar o crime de maneira mais eficiente.

Integração entre os entes federativos. O novo texto prevê atuação conjunta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na formulação e execução da política de segurança pública.

Susp pode ganhar status constitucional. A proposta do Ministério da Justiça pretende elevar o Sistema Único de Segurança Pública, criado em 2018, ao nível constitucional.

Mudanças atualizam competências e estruturas. O texto também redefine funções da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e propõe a constitucionalização dos fundos nacionais de Segurança Pública e de Política Penitenciária.

Guardas municipais ganham novas atribuições. A proposta prevê a definição das funções das guardas municipais e a criação de corregedorias e ouvidorias com autonomia funcional para ampliar o controle e a transparência na atuação policial.