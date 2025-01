Lula chama governadores opositores de 'ingratos' e diz que vão pagar dívida

O presidente Lula (PT) criticou os governadores da oposição que reclamaram dos vetos a pontos do projeto de renegociação da dívida dos estados com a União e afirmou que eles "vão pagar" o que devem.

O que aconteceu

Lula disse que o governo e o Congresso deveriam receber agradecimentos. "Foi uma coisa extraordinária e os cinco governadores maiores, que mais devem mais, são ingratos", afirmou o presidente, em evento no Palácio do Planalto, nesta quinta (16).

"Alguns fizeram crítica porque não querem pagar e, a partir de agora, vão pagar", afirmou Lula. O governo calcula perda de até R$ 106 bilhões em cinco anos com a renegociação, de acordo com a Folha. A estimativa do Ministério da Fazenda considera a adesão de todos os entes federativos que têm dívida com a União.

O projeto facilita o pagamento das dívidas pelos estados. Chamado de Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), ele prevê descontos nos juros e parcelamento do saldo das dívidas em até 30 anos, além de criar um fundo para compensar estados que sejam bons pagadores. Os próprios estados decidem se vão aderir.

Muitos governadores não gostaram e reclamaram publicamente. Ao UOL, Cláudio Castro (PL-RJ), Eduardo Leite (PSDB-RS) e Romeu Zema (Novo-MG) chamaram os vetos de "duro golpe" contra os estados e disseram que é "dinheiro para sustentar privilégios e mordomias".

Na terça (14), Haddad já havia dito que os governadores deveriam agradecer a Lula pela sanção do projeto. "Os cinco governadores que se reuniram comigo [para discutir o projeto] são de oposição aberta ao presidente, e o projeto aprovado no Congresso vai muito além do que eles me pediram", disse. "Se eu fosse um governador de oposição, daria um telefonema agradecendo", acrescentou.