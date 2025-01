JPMorgan tem lucro recorde em 2024 com salto no 4º tri

(Reuters) - O JPMorgan Chase reportou nesta quarta-feira forte aumento no lucro do quarto trimestre de 2024, beneficiado pela recuperação dos mercados nos últimos três meses do ano passado, fechando o exercício com um resultado anual recorde.

O lucro nos três meses encerrados em 31 de dezembro alcançou 14 bilhões de dólares, ou 4,81 dólares por ação, ante 9,3 bilhões, ou 3,04 dólares por papel, um ano antes.

Em 2024, o lucro somou 58,5 bilhões de dólares, de 49,6 bilhões em 2023.

A performance do maior banco dos Estados Unidos foi impulsionada por uma economia forte e cortes nos juros, o que estimulou ofertas de ações e títulos. O ambiente otimista também levou a mais fusões e aquisições após anos de atividade morna.

"A economia dos EUA tem sido resiliente", disse o presidente-executivo do JPMorgan, Jamie Dimon, citando o baixo desemprego e os gastos saudáveis do consumidor.

"As empresas estão mais otimistas sobre a economia e são encorajadas pelas expectativas de uma agenda mais pró-crescimento e melhor colaboração entre governo e empresas", disse Dimon. Ainda assim, ele citou riscos, como gastos do governo, inflação e condições geopolíticas.

A receita do banco de investimento no quarto trimestre disparou 46%, para 2,6 bilhões de dólares.

(Por Niket Nishant)