Kremlin diz que apoia conversas diretas entre EUA e Irã sobre programa nuclear

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que a Rússia apoia as negociações diretas e indiretas entre o Irã e os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teerã, oferecendo uma chance para a diminuição das tensões entre os dois lados.

Os comentários foram feitos quando a Câmara Baixa do Parlamento russo votou nesta terça-feira para aprovar uma parceria estratégica de 20 anos com o Irã, um sinal de aprofundamento dos laços militares e outros laços entre Moscou e Teerã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na segunda-feira que os Estados Unidos e o Irã manteriam conversações diretas sobre o programa nuclear iraniano, embora o ministro das Relações Exteriores do Irã tenha dito que as discussões seriam indiretas e realizadas em Omã por meio de mediadores.

Em uma ligação com os repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reiterou o apoio da Rússia a uma resolução diplomática e política do impasse entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano.

"Sabemos que certos contatos, diretos e indiretos, estão planejados em Omã. E, é claro, isso só pode ser bem-vindo, porque pode levar a uma diminuição das tensões em torno do Irã", disse Peskov.

Trump ameaçou o Irã com uma ação militar se não houver um acordo.

A Rússia e o Irã aprofundaram seus laços diplomáticos e militares desde que Moscou enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Moscou fez uso extensivo de drones de fabricação iraniana contra alvos militares e de infraestrutura ucranianos.

A parceria estratégica ratificada nesta terça-feira foi assinada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, em 17 de janeiro e representou um aprofundamento dos laços militares entre os países.

O acordo diz que a Rússia e o Irã cooperarão para lidar com ameaças militares e de segurança e participarão de exercícios militares conjuntos em seus territórios e fora deles.

A Rússia já havia se oferecido para ajudar a facilitar as conversações entre Teerã e Washington.

(Reportagem de Dmitry Antonov)