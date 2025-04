Déficit primário do setor público ante PIB em 12 meses cai ao menor nível em quase 2 anos

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 15,885 bilhões no acumulado de 12 meses até fevereiro, o equivalente a 0,13% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central. É o menor nível desde maio de 2023, quando o resultado acumulado era de superávit de 0,37% do PIB.

O resultado primário reflete a diferença entre as receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Em 2024, o setor público teve déficit de R$ 47,553 bilhões, ou 0,40% do PIB.

O déficit primário acumulado em 12 meses pelo setor público está em queda desde maio de 2024, quando atingiu 2,49% do PIB.

A métrica cedeu fortemente entre novembro e dezembro, de 1,65% para 0,40% do PIB. Em janeiro, estava em 0,39% do PIB.

Composição

O resultado negativo em 12 meses até fevereiro foi composto por um déficit de R$ 14,194 bilhões do Governo Central (0,12% do PIB), saldo positivo de R$ 28,189 bilhões nos Estados (0,24% do PIB), rombo de R$ 22,268 bilhões nos municípios (0,19% do PIB) e resultado negativo de R$ 7,611 bilhões nas empresas estatais (0,06% do PIB).

Acumulado de 2025

No acumulado de 2025 até fevereiro, o setor público consolidado teve superávit primário de R$ 85,122 bilhões, informou o Banco Central. O resultado é equivalente a 4,43% do PIB.

O resultado positivo este ano reflete o forte superávit primário de R$ 104,096 bilhões observado em janeiro, o maior da série histórica do BC. Em fevereiro, as contas do setor público tiveram déficit primário de R$ 18,973 bilhões.

O resultado do setor público em 2025 até fevereiro foi puxado por um superávit primário de R$ 54,633 bilhões nas contas do Governo Central, o equivalente a 2,85% do PIB. Estados e municípios têm superávit de R$ 31,196 bilhões (1,62% do PIB), e as empresas estatais, déficit de R$ 707 milhões (0,04% do PIB).

Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 26,904 bilhões no acumulado de janeiro a fevereiro, e os municípios, saldo positivo de R$ 4,292 bilhões.

Fevereiro

No mês de fevereiro, o setor público consolidado teve déficit primário de R$ 18,973 bilhões em fevereiro, informou o Banco Central. Foi o melhor resultado para o mês desde 2022.

Em janeiro, o setor público teve superávit primário de R$ 104,096 bilhões. Em fevereiro de 2024, déficit de R$ 48,692 bilhões.

Segundo os dados do BC, o Governo Central teve déficit de R$ 28,517 bilhões em fevereiro. Estados e municípios tiveram superávit de R$ 9,244 bilhões, e as empresas estatais, superávit de R$ 299 milhões.

Isoladamente, os Estados tiveram superávit de R$ 6,633 bilhões, e os municípios, superávit de R$ 2,611 bilhões.