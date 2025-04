Dez mortos, entre eles duas crianças, em acidente de ônibus em Minas

Dez pessoas morreram, entre elas duas crianças, e 18 foram hospitalizadas após um acidente de ônibus no interior de Minas Gerais, informaram as autoridades nesta terça-feira (8).

O motorista do ônibus, que transportava 45 passageiros, teria perdido o controle do veículo durante a madrugada, perto de Araguari, informaram os bombeiros nas redes sociais.

"Houve 10 mortos, entre eles, duas crianças", enquanto outros 18 passageiros foram hospitalizados, "alguns deles em estado de maior gravidade", segundo a mesma fonte.

O ônibus viajava entre os estados de Goiás e São Paulo, informaram os bombeiros.

Acidentes de trânsito envolvendo ônibus são frequentes no Brasil.

Em fevereiro, 12 universitários morreram em um acidente entre um ônibus e um caminhão no estado de São Paulo.

Em dezembro do ano passado, 41 pessoas morreram em outro acidente com um ônibus em Minas Gerais, o pior nas rodovias federais do país desde 2007.

