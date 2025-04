Ibovespa avança com melhora externa

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, acompanhando a melhora nos mercados acionários no exterior após fortes perdas nos últimos dias, enquanto investidores continuam ajustando suas posições ao novo ambiente comercial no mundo desencadeado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,36%, a 126.036,99 pontos, após três quedas seguidas, tendo renovado mínimas em cerca de três semanas na véspera. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, avançava 0,65%.

(Por Paula Arend Laier)