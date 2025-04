Antraz mata 50 hipopótamos no Parque Nacional Virunga no Congo

(Reuters) - Pelo menos 50 hipopótamos e outros animais de grande porte foram mortos por envenenamento por antraz no Parque Nacional Virunga, no leste do Congo, e foram vistos flutuando ao longo de um importante rio que alimenta um dos grandes lagos da África, disse o chefe do parque nesta terça-feira.

Os testes confirmaram o envenenamento por antraz, disse o diretor do Parque Virunga, Emmanuel De Merode, acrescentando que búfalos também foram mortos. A causa exata do envenenamento ainda não estava clara.

Imagens compartilhadas pelo parque mostram os hipopótamos imóveis de lado e de costas no rio Ishasha, ou presos entre as folhagens nas margens lamacentas do rio.

As mortes representam uma grande perda para o parque, que vem trabalhando para aumentar o número de hipopótamos nas últimas décadas, depois que a caça ilegal e a guerra reduziram a população de mais de 20.000 para algumas centenas em 2006. Atualmente, o parque tem cerca de 1.200 hipopótamos.

Os guardas do parque perceberam que havia um problema quando os animais mortos começaram a aparecer há cerca de cinco dias ao longo do rio, que forma a fronteira do Congo com Uganda e atravessa uma área sob o controle de combatentes rebeldes.

O antraz é uma doença grave, geralmente causada por bactérias encontradas naturalmente no solo. Animais selvagens podem ser infectados se inalarem esporos de antraz em solo, plantas ou água contaminados.

(Reportagem de Sonia Rolley; reportagem adicional de Yassin Kombi)