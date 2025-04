O professor que ajudou Bad Bunny a dar aula de história porto-riquenha

Era véspera de Natal quando muitos seguidores do historiador Jorell Meléndez-Badillo no Instagram repetiram a mesma pergunta em sua conta: ele estaria interessado em colaborar com Bad Bunny?

"Meu coração parou", disse ele à AFP. "Eu disse imediatamente que sim!

Bad Bunny, uma das maiores estrelas globais da música, estava se preparando para lançar seu sexto álbum de estúdio, 'Debí Tirar Más Fotos', uma carta de amor a Porto Rico, sua terra natal.

Benito Martínez Ocasio, o nome verdadeiro do artista de reggaeton, queria que Meléndez-Badillo, que acabara de publicar o livro 'Puerto Rico: A National History', um estudo sobre o passado colonial da nação e seus movimentos políticos, o aconselhasse sobre os visualizadores que acompanhariam as novas faixas de seu álbum.

A data de lançamento era 5 de janeiro e Meléndez-Badillo estava de férias com sua família em Portugal.

"Eu havia prometido à minha parceira, ao meu filho e ao meu terapeuta que deixaria o computador de lado" durante as férias, ele ri.

Mas quando o Bad Bunny liga, ninguém declina.

- "Pessoas marginalizadas" -

Meléndez-Badillo conversou primeiro com um produtor que explicou sobre o que era o álbum: uma afirmação da identidade e da cultura porto-riquenha em relação ao colonialismo e ao deslocamento contínuos (o arquipélago caribenho é um território dos EUA desde 1898).

O projeto "concentra-se em pessoas marginalizadas", diz o historiador.

E embora seu objetivo seja "tirar a história da torre de marfim", Meléndez-Badillo nunca em sua vida imaginou "a magnitude" que alcançaria.

"Como acadêmicos, nossos livros são lidos apenas por nossos alunos", ele ri, e "alguns colegas escrevem resenhas".

Cada vez mais politizado, Bad Bunny tem participado ativamente das eleições e dos movimentos porto-riquenhos.

"Vimos Benito crescer sob os holofotes", diz o professor. "Ele está mais consciente de ser um sujeito político e de usar sua plataforma para ampliar essas conversas".

