Tarcísio diz que não será candidato à Presidência e que está focado em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta terça-feira, 8, que não pretende deixar o governo de São Paulo para se candidatar à Presidência da República em nas eleições de 2026. "Quero ficar em São Paulo, Estado que me abraçou. Estou focado em São Paulo. Quero ajudar a fortalecer uma candidatura de direita, seja com (Jair) Bolsonaro ou outro candidato", disse o governador durante a abertura do 11º Brazil Investment Forum, evento anual do Bradesco BBI.