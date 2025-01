Dirceu descarta presidência do PT e apoia Edinho: 'Já fiz o dever de casa'

O ex-ministro José Dirceu descarta disputar a presidência do PT neste ano e diz apoiar o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, para o posto.

O que aconteceu

Lideranças do PT e movimentos sindicais defendem o nome de Dirceu para o comando do partido. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, há um movimento para lançar o nome do ex-ministro.

Dirceu disse ao UOL que não será candidato e ressaltou que sua prioridade é a reeleição de Lula em 2026. O petista também afirmou que "já fez seu dever de casa", pois já presidiu o partido no passado e foi ministro da Casa Civil.

Apoio Edinho. Já fiz o dever de casa. Fui presidente e ministro da Casa Civil. Meu papel hoje é ajudar o PT e o governo Lula e sua reeleição. José Dirceu

A eleição interna do PT está marcada para julho. Edinho Silva é um dos favoritos para substituir Gleisi Hoffmann no comando do partido. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, também é um dos cotados para o cargo.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes anulou todas as condenações de Dirceu no ano passado. Em dezembro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) encerrou todos os processos contra ele. Com isso, o petista deve voltar para a política - uma das possibilidades é disputar uma vaga na Câmara em 2026.