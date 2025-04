Gasolina tem 1ª queda de preço em 6 meses e é melhor opção em 14 estados

O preço médio da gasolina caiu pela primeira vez em seis meses, rompendo uma sequência marcada por estabilidade e altas que vinha desde setembro do ano passado. O etanol também seguiu em baixa no mesmo período.

Com isso, o combustível extraído do petróleo é a opção economicamente mais vantajosa ante o etanol em 14 estados brasileiros, enquanto o derivado da cana-de-açúcar vale mais a pena em 12 unidades da Federação.

É o que aponta levantamento da empresa de logística Ticket Log, obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

"O movimento registrado pode ser visto como um primeiro reflexo das discussões sobre medidas para reduzir o custo dos combustíveis para o consumidor final, e traz um pequeno alívio ao orçamento dos motoristas", avalia Renato Mascarenhas, diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios na Edenred Mobilidade - proprietária da Ticket Log.

De acordo com a pesquisa, o menor preço médio do etanol é encontrado nos municípios de Gabriel Monteiro (SP) e Nerópolis (GO), onde o litro sai por R$ 3,82.

Já o álcool mais caro do país está em Jaguari (RS), Alto Alegre do Pindaré (MA) e Ibiapina (CE), a R$ 5,79. Já a gasolina mais barata está localizada em Coronel Bicaco (RS), com preço médio de R$ 5,70. A mais cara é encontrada em Alto Boa Vista (MT), por R$ 7,70.

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,41

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,60

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,66

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,86

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,68

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,53

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,30

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,33

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,35

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,61

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,45

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,53

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,60

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,70

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,61

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,62

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,42

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,25

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,25

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,01

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,86

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,31

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,69

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,31

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,42

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,37

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,69

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Maranhão

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,25

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,50

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,83

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,03

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,61

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,09

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,77

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,26

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,96

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,37

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,09

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,57

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,35

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,10

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,86

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,55

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,18

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,83

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

* Preços médios relativos a abril de 2025; não há dados suficientes para calcular o preço médio do etanol no Amapá.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.