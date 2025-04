Minério de ferro cai em Dalian com perspectiva de maior oferta

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, interrompendo uma trajetória de alta de três dias, devido às perspectivas de oferta maior com o aumento dos embarques, embora a demanda sazonal pelo principal ingrediente da fabricação de aço tenha limitado o declínio.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em queda de 0,28%, a 720,5 iuanes (US$98,76) a tonelada.

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura caiu 0,99%, para US$99,25 a tonelada.

Os embarques para a China se recuperaram nesta semana, em 178.000 toneladas, e os estoques portuários aumentaram ligeiramente na segunda-feira, disse a corretora Hexun Futures.

O volume de minério de ferro embarcado para a China a partir de Port Hedland, o principal terminal de minério de ferro no oeste da Austrália, aumentou 30,3% em relação ao mês anterior em março, após um declínio de fevereiro, disse a consultoria Mysteel.

Ainda assim, os preços encontraram algum suporte na melhora da demanda de minério, já que a produção de aço ganhou impulso.

"A melhora na lucratividade das usinas siderúrgicas fez com que a produção se recuperasse para 93 milhões de toneladas em março, mantendo o crescimento da produção no primeiro trimestre positivo", disse o ANZ em nota.

A produção média diária de aço das principais empresas siderúrgicas foi de 2,113 milhões de toneladas em meados de abril, crescendo 3,3% em relação ao mês anterior, disse a consultoria Lange Steel, citando estatísticas da Associação da Indústria de Ferro e Aço da China.

De modo geral, o mercado acionário da China recuou na quinta-feira, com Washington sinalizando uma disposição para reduzir as tarifas contra a China, mas descartando medidas unilaterais.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na quarta-feira que as tarifas elevadas entre Washington e Pequim não são sustentáveis, com o governo do presidente Donald Trump sinalizando abertura para diminuir a escalada de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

No entanto, Bessent também disse que Trump não tomaria essa medida unilateralmente.

(Reportagem de Michele Pek)