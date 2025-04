Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm alta moderada em meio a demissões baixas

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou marginalmente na semana passada, sugerindo que o mercado de trabalho continua resistente apesar das nuvens negras sobre a economia causadas pelas tarifas sobre produtos importados.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego estaduais aumentaram em 6.000, para 222.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 19 de abril, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 222.000 pedidos para a última semana.

Os dados incluíram o feriado da Sexta-feira Santa, que aconteceu mais tarde neste ano em comparação com 2024. Os pedidos tendem a ser voláteis em torno dos feriados. Eles também podem ter sido influenciados pelas férias de primavera, que ocorrem em épocas diferentes nos Estados.

Economistas esperam que a política comercial muitas vezes errática do presidente Donald Trump enfraqueça o mercado de trabalho em algum momento deste ano. A confiança dos empresários se deteriorou e as condições financeiras se tornaram mais apertadas, deixando as empresas relutantes em contratar mais funcionários.

O Livro Bege do Federal Reserve na quarta-feira mostrou que "vários distritos informaram que as empresas estavam adotando uma abordagem de esperar para ver em relação ao emprego, pausando ou diminuindo as contratações até que haja mais clareza sobre as condições econômicas".

O relatório acrescentou que houve "relatos dispersos de empresas se preparando para demissões" e reduções "notáveis" no emprego público "ou em organizações que recebem financiamento do governo".

O governo Trump está em meio a uma campanha sem precedentes para reduzir o governo federal por meio de demissões e cortes profundos nos gastos. As demissões em massa, muitas vezes caóticas, conduzidas pelo Departamento de Eficiência Governamental do bilionário da tecnologia Elon Mask, até o momento não afetaram o mercado de trabalho em geral.

As baixas demissões estão ancorando o mercado de trabalho e mantendo a expansão econômica no caminho certo.

(Reportagem de Lucia Mutikani)