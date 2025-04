Torcedores do time de futebol do papa Francisco esperam 'ajudinha divina' para a equipe argentina

O San Lorenzo, clube de futebol argentino para qual o papa Francisco torcia, realiza uma série de homenagens ao falecido pontífice. As homenagens começaram com uma missa especial, nesta quarta-feira (24), e incluem até o batismo de um novo estádio com o nome do jesuíta. Os torcedores estão na expectativa de futuras 'ajudas divinas' por parte de Francisco, cada vez que o time entrar em campo.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

Cerca de 200 pessoas, vestidas com a camisa do clube, reuniram-se na Capela onde o San Lorenzo foi fundado em 1908 e onde o ex-arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, também celebrou uma missa, anos antes de se tornar papa.

No altar, uma bandeira com as cores do clube e com o rosto de Francisco. Como bom latino-americano, o papa era um amante do futebol e continuava a pagar as mensalidades do clube, mesmo sem nunca ter voltado à Argentina.

"Francisco foi realmente grandioso. Um grande que soube ser pequeno. Foi um grande de verdade, porque foi o melhor jogador do mundo e, no entanto, manteve a humildade", disse o padre Juan Pablo Sclippa, ao conduzir a missa de quarta-feira, fazendo um paralelo entre o futebol e a religião.

San Lorenzo: futebol e religião e ação social

Nem é preciso de muito esforço para ver essa ligação para quem conhece a história do San Lorenzo e do seu torcedor mais famoso em mais de cem anos de história: o papa Francisco.

Jorge Bergoglio herdou a paixão pelo San Lorenzo por parte do pai, um imigrante italiano, mas bem poderia ter-se inspirado no propósito social do clube: o San Lorenzo foi fundado por um padre, Lorenzo Massa, com o objetivo de tirar as crianças das ruas. Por isso, o clube conjuga futebol, religião e ação social.

"O clube San Lorenzo tem muita importância na vida social das pessoas. Até hoje, a instituição distribui apoio social aos bairros carentes ao redor das instalações do clube. Esses valores de justiça social, de preocupar-se pelo próximo e de apoiar aos mais necessitados são a gênese do San Lorenzo, que se manteve assim ao longo da história", conta à RFI a torcedora Natalia del Río, de 38 anos.

"Ajudinha" dos céus para o campo

Se antes o clube já tinha um religioso na sua fundação, agora, quando os torcedores tiverem de pedir a ajuda de Deus para alguma vitória, também podem pedir diretamente ao papa Francisco, quem deve estar perto de Deus e pode dar essa forcinha, como creem os torcedores do time.

"Essa é uma bênção extraordinária. É comum que os torcedores peçam a Deus que a sua equipe ganhe, mas só o San Lorenzo pode ter no céu, ao lado de Deus, uma pessoa que seja torcedora de um clube e que possa dizer diretamente a Deus que dê uma ajudinha", diz Oscar Gavira, de 62 anos.

Se, para explicar o fanatismo pelo futebol, muitos comparam o esporte com a religião, no caso do San Lorenzo, essa combinação é natural."No caso do San Lorenzo, a religião e o futebol estiveram sempre juntos, desde a fundação aqui nesta capela. É um clube que conjuga as duas coisas. Mais do que torcedores, somos religiosos. Imagine se no futuro Francisco se tornar um santo?", prevê o torcedor.

No meio dos fiéis torcedores do San Lorenzo, o paulista Caio Vinícius Torello, de 25 anos, também demonstra sua fidelidade ao time. Ele nasceu no Brasil, mas veio com os pais para a Argentina com seis anos de idade.

"No que se refere aos torcedores do São Lourenço, religião e futebol tem uma conexão indivisível", concorda Caio Torello, que conta agora ter duas opções na hora de pedir ajuda extra-campo de jogo: "Eu vou pedir para o São Lourenço, que é o santo do clube, e também para o papa Francisco. Para nós, torcedores do San Lorenzo, é bom, não é? Porque sabemos que estamos iluminados pelo São Lourenço e, agora, pelo papa Francisco", acredita Caio.

Mas enquanto alguns torcedores despediam-se do papa através da missa, outros protestavam na sede do clube contra o presidente do San Lorenzo, Marcelo Moretti.

Nesta semana, foram divulgadas imagens de uma câmera escondida que mostravam o presidente do clube, recebendo dois maços de dinheiro por um total de US$ 25 mil. O suposto suborno era da mãe de um jogador em troca da contratação do filho na divisão de inferiores.

O acusado alega que a mãe estava doando o dinheiro para melhorar as instalações do clube onde o filho joga, embora a quantia não apareça nos balanços da instituição. O presidente do San Lorenzo pediu licença do cargo, enquanto a Justiça investiga a denúncia.

Próximas homenagens

No próximo sábado (26), justamente no dia do funeral do papa, no jogo entre o San Lorenzo e o Rosario Central pelo campeonato argentino, o clube vai vestir uma camisa especial em homenagem a Francisco. Porém, a maior homenagem do clube será colocar o nome do papa no futuro estádio, batizando-o como "Estádio Papa Francisco", uma ideia que o presidente do clube levou até o sumo pontífice em setembro do ano passado, durante uma visita ao Vaticano.

Francisco ficou emocionado e aprovou a proposta. Não viu o projeto se concretizar em vida, mas partiu sabendo que teria o nome imortalizado no estádio. O papa assinou uma camisa do clube que ficará exposta no saguão central do novo estádio.