Cortes no financiamento da ajuda prejudicam vacinação infantil quase tanto quanto pandemia, diz ONU

Por Jennifer Rigby

LONDRES (Reuters) - Os cortes no financiamento de ajuda global, liderados pelos Estados Unidos, estão abalando os esforços para vacinar crianças contra doenças mortais quase tanto quanto a pandemia da Covid-19, disseram as Nações Unidas nesta quinta-feira.

Surtos de doenças infecciosas, incluindo sarampo, meningite e febre amarela, têm aumentado globalmente.

Enquanto isso, as vacinações de emergência e de rotina foram significativamente afetadas em quase metade dos países no início de abril devido aos cortes de financiamento, de acordo com relatórios dos escritórios da Organização Mundial da Saúde em 108 países, em grande parte de renda baixa e média-baixa.

Os cortes no financiamento também reduziram o fornecimento de vacinas e prejudicaram a vigilância de doenças, disseram a OMS e o Unicef em um comunicado conjunto com a Gavi, a Aliança para Vacinas.

"Os retrocessos estão em um nível semelhante ao que vimos durante a Covid-19. Não podemos nos dar ao luxo de perder terreno na luta contra doenças preveníveis", disse Catherine Russell, diretora executiva do Unicef.

A Covid-19 causou o que foi chamado de maior retrocesso na vacinação infantil em uma geração, e os cortes no financiamento de ajuda, liderados pelos EUA — anteriormente o maior doador do mundo — arriscam o mesmo resultado, afirmou o comunicado conjunto.

Eles pediram a manutenção do financiamento para a imunização infantil antes da rodada de financiamento da Gavi, que será lançada em junho. O grupo busca US$9 bilhões para seu trabalho de 2026 a 2030.

Sania Nishtar, diretora executiva da Gavi, disse que é possível combater o aumento de doenças infecciosas, mas somente se o grupo for totalmente financiado.

Os casos de sarampo cresceram ano a ano desde 2021, enquanto a meningite aumentou na África no ano passado e os casos de febre amarela também aumentaram após declínios na última década, segundo as agências.

No mês passado, um documento interno do governo dos EUA mostrou que o governo daria continuidade aos cortes feitos a Unicef e OMS, parte de planos mais amplos para otimizar e concentrar a ajuda externa para se alinhar à política "América Primeiro", cancelando sua contribuição anual de cerca de US$300 milhões para a Gavi.

Na semana passada, o Departamento de Estado dos EUA informou à Reuters que havia indicado Mark Lloyd, administrador assistente para saúde global, para o conselho de 28 pessoas da Gavi. A vaga nos EUA estava vaga anteriormente.

Tanto o Departamento de Estado dos EUA quanto a Gavi se recusaram a comentar sobre o que isso poderia significar para o financiamento dos EUA.