Procter & Gamble tem lucro de US$ 3,77 bilhões, mas decepciona em receita

A Procter & Gamble (P&G) teve lucro líquido de US$ 3,77 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal (encerrado em março), semelhante ao ganho de US$ 3,75 bilhões apurado no mesmo período no ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 24. Com ajustes, a multinacional americana de bens de consumo teve lucro por ação de US$ 1,54, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,52.

As vendas líquidas caíram 2% na mesma comparação, a US$ 19,78 bilhões, ficando abaixo do consenso da FactSet, de US$ 20,15 bilhões.

Para o ano fiscal de 2025, a P&G agora prevê que as vendas fiquem praticamente estáveis em relação ao ano anterior.

O guidance anterior era de avanço de 2% a 4%. A projeção para o avanço do lucro líquido por ação também foi reduzida, de um intervalo de 10% a 12% para uma faixa de 6% a 8%.

Por volta das 8h30 (de Brasília), a ação da P&G recuava 1,6% no pré-mercado de Nova York.