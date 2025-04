Anec reduz projeção de exportação de soja pelo Brasil em abril

São Paulo, 24 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu a projeção média de exportação de soja do Brasil em abril para 14,310 milhões de toneladas. A nova faixa vai de 13,9 milhões a 14,721 milhões de toneladas, ante intervalo anterior de 13,9 milhões a 15,04 milhões. Apesar do corte de 160 mil toneladas na média, o volume ainda supera os 13,452 milhões de toneladas embarcados em abril de 2024.As estimativas para os demais produtos agrícolas permaneceram inalteradas em relação à semana passada. A exportação de farelo de soja está prevista em 2,351 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 12,1% sobre as 2,097 milhões exportadas em abril do ano passado. A expectativa para o milho é de 48.094 toneladas, 60% abaixo das 129,6 mil toneladas embarcadas no mesmo mês de 2024. O trigo também mantém previsão de 51.797 toneladas, queda de igual magnitude na comparação anual.Na semana encerrada em 19 de abril, os portos brasileiros embarcaram 3,728 milhões de toneladas de soja. Para a semana de 20 a 26 de abril, o line-up indica queda, com previsão de 3,055 milhões de toneladas. No farelo de soja, o volume previsto para a semana atual é de 845,5 mil toneladas, avanço sobre as 514,3 mil toneladas embarcadas na semana anterior. O milho sobe de 11,8 mil para 36,3 mil toneladas. Não houve e não há previsão de embarques de trigo em ambas as semanas.Santos lidera os embarques de soja nesta semana, com 1,423 milhão de toneladas programadas, seguido por Barcarena (424,9 mil), Itacoatiara (340,3 mil), Paranaguá (257 mil) e São Francisco do Sul (146,4 mil toneladas). No farelo, os principais portos são Paranaguá, com 387,1 mil toneladas, Vitória, com 215,5 mil, e Santos, com 179,3 mil toneladas. Os volumes de milho estão distribuídos entre Barcarena (40 mil toneladas), Aratu (50 mil) e Rio Grande (36,3 mil).No acumulado de janeiro a abril de 2025, o Brasil exportou entre 40,475 milhões e 41,296 milhões de toneladas de soja, ante 39,014 milhões no mesmo período do ano passado. As exportações de farelo de soja somam 7,666 milhões de toneladas, crescimento de 18,1% na comparação anual. O milho acumula 1,472 milhão de toneladas, recuo de 43% sobre as 2,582 milhões registradas entre janeiro e abril de 2024. Já o trigo totaliza 145,9 mil toneladas embarcadas no quadrimestre, volume 48% inferior ao observado no mesmo período do ano anterior.Somando soja, farelo, milho e trigo, o Brasil exportou entre 54,63 milhões e 55,05 milhões de toneladas nos quatro primeiros meses deste ano, superando as 53,07 milhões de toneladas embarcadas no mesmo intervalo de 2024.Considerando apenas o primeiro trimestre (janeiro a março), as exportações brasileiras de soja cresceram 4% em relação a 2024, somando 26,575 milhões de toneladas. O farelo subiu para 5,315 milhões de toneladas, alta de 6%. O milho totalizou 4,976 milhões de toneladas, avanço de 13,8% na comparação anual. O trigo, por outro lado, recuou para 1,42 milhão de toneladas, queda de 29,8%.