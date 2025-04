100 dias do Departamento de Eficiência Governamental nos EUA: muito caos, pouca eficiência

Por Tim Reid e Alexandra Alper e Nathan Layne

WASHINGTON (Reuters) - Na Administração da Previdência Social, advogados, estatísticos e outros funcionários de alto escalão da agência estão sendo enviados da sede em Baltimore para os escritórios regionais a fim de substituir os processadores veteranos de reivindicações que foram demitidos ou que aceitaram a demissão do governo Trump.

Mas a maioria dos recém-chegados não sabe como fazer o trabalho, levando a tempos de espera mais longos para norte-americanos deficientes e idosos que dependem desses benefícios, de acordo com duas pessoas familiarizadas com a situação. Questionada sobre as mudanças, uma autoridade da Previdência Social disse em um email que os funcionários remanejados "têm vasto conhecimento sobre nossos programas e serviços".

No Serviço de Receita Federal, a internet tornou-se tão irregular desde que o presidente Donald Trump ordenou que os trabalhadores remotos voltassem aos escritórios superlotados que os funcionários estão recorrendo a pontos de acesso pessoais, travando seus computadores no auge da temporada de processamento de impostos, disseram dois funcionários do IRS à Reuters. O IRS não respondeu a um pedido de comentário.

Quase 100 dias após o início do que Trump e o bilionário da tecnologia Elon Musk chamaram de missão para tornar a burocracia federal mais eficiente, a Reuters encontrou 20 casos em que os cortes de pessoal e de financiamento levaram a gargalos de compras e aumento de custos; paralisia na tomada de decisões; tempos de espera públicos mais longos; funcionários públicos com salários mais altos ocupando empregos braçais e uma fuga de cérebros de talentos científicos e tecnológicos.

"O Doge (Departamento de Eficiência Governamental) não é um exercício sério", disse Jessica Riedl, pesquisadora do Manhattan Institute, um instituto fiscalmente conservador que apoia a simplificação do governo. Ela estima que o Doge tenha economizado apenas US$5 bilhões até o momento e acredita que acabará custando mais do que economizando.

Os exemplos -- não relatados anteriormente -- abrangem 14 órgãos governamentais e foram descritos em entrevistas à Reuters com três dezenas de funcionários federais, representantes de sindicatos e especialistas em governança.

Embora esses relatos não forneçam uma visão abrangente do projeto do Departamento de Eficiência Governamental de Musk para reduzir drasticamente o custo e o tamanho da burocracia federal, eles revelam os danos colaterais resultantes dos esforços do Doge para tornar mais eficiente a burocracia federal em expansão.

Em resposta a perguntas sobre o impacto dos cortes do Doge na eficiência do governo, o porta-voz da Casa Branca Harrison Fields disse em um comunicado que a equipe de Musk "já modernizou a tecnologia do governo, evitou fraudes, simplificou processos e identificou bilhões de dólares em economia para os contribuintes norte-americanos".

Fields não ofereceu exemplos de melhorias nos sistemas de computadores do governo ou na eficiência da força de trabalho.

ECONOMIA DE BILHÕES

Musk confirmou na terça-feira que deixará o cargo de supervisor do Doge no próximo mês. Seu mandato de 130 dias como funcionário especial do governo estava previsto para expirar no final de maio. Ele disse que continuará a ajudar Trump a reformular o governo, mas não em tempo integral. Sua função reduzida deixa o futuro do Doge em dúvida, mas especialistas em governança disseram acreditar que o corte de custos continuará.

Até o momento, Musk e seus tenentes forneceram poucas evidências concretas sobre como o governo está operando de forma mais eficiente como resultado das demissões em massa e dos contratos governamentais rescindidos.

As equipes do Doge, que se infiltraram em uma série de agências governamentais e em seus sistemas de computador, operam em grande sigilo, segundo disseram dezenas de funcionários do governo à Reuters.

Um site do Doge que fornece atualizações regulares sobre o que ele alega ter economizado para os contribuintes norte-americanos -- US$160 bilhões até o momento -- está repleto de erros e correções.

A Casa Branca forneceu à Reuters exemplos de economia de custos, incluindo: a descoberta de mais de US$630 milhões em empréstimos fraudulentos feitos pela Administração de Pequenas Empresas a candidatos com mais de 115 e menos de 11 anos de idade em 2020-2021; US$382 milhões em pagamentos fraudulentos de desemprego pelo Departamento do Trabalho desde 2020; e a redução de US$18 milhões em custos de leasing na Agência de Proteção Ambiental, transferindo a equipe de um prédio em Washington.

A Reuters não conseguiu verificar essas alegações de forma independente.

O Doge não respondeu aos pedidos de comentários. Em uma entrevista a Bret Baier, da Fox News, em 27 de março, Musk disse que sua equipe é cuidadosa ao fazer cortes, admite e corrige erros e descobriu quantidades "surpreendentes" de desperdício e fraude.

COMPRA DE GELO SECO

Em seu esforço para cortar custos, o Doge afirma ter cancelado quase 500.000 cartões de crédito do governo. Colocou um limite de US$1 em muitos outros e centralizou a tomada de decisões em algumas sedes da agência. Isso significa que os gerentes de alguns escritórios regionais não podem comprar suprimentos básicos.

Em um centro do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, um cientista levou um mês para obter autorização para comprar US$200 de gelo seco para preservar amostras de urina, uma compra normalmente feita em um supermercado local. Como a administração proibiu muitos funcionários de fazer compras, um colega em outro escritório regional que ainda tem um cartão de crédito do governo pagou pelo gelo seco, mas ele teve que ser enviado para o laboratório -- com um custo adicional de US$100, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que supervisiona o instituto, não respondeu a um pedido de comentário.

O Doge e a Casa Branca também proibiram muitas agências de se comunicarem com fornecedores externos, pois suspenderam milhares de contratos federais.

Desde sua fundação no primeiro dia de Trump na Casa Branca, o Doge fechou em grande parte a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, que fornece ajuda aos necessitados do mundo, cancelando mais de 80% de seus programas humanitários. Quase todos os funcionários da agência serão demitidos até setembro, todos os seus escritórios no exterior serão fechados e algumas funções serão absorvidas pelo Departamento de Estado.

No país, a reforma do governo resultou na demissão, renúncia e aposentadoria antecipada de 260.000 funcionários públicos, de acordo com uma contagem da Reuters.

Mais de 20.000 trabalhadores em estágio probatório -- funcionários recém-contratados ou recentemente realocados -- foram demitidos em fevereiro. Após decisões judiciais, eles foram readmitidos, mas a maioria foi mandada para casa com salário integral. A maioria agora está sendo demitida novamente após novas decisões judiciais.

Trump e Musk afirmam que o governo dos Estados Unidos está sendo assolado por fraudes e desperdícios. Poucos funcionários públicos e especialistas em governança contestam a possibilidade de aumentar a eficiência, mas dizem que já existem pessoas dentro da burocracia federal tentando economizar o dinheiro do contribuinte. No entanto, alguns desses escritórios foram alvo de cortes pelo Doge.

Em janeiro, Trump demitiu 17 inspetores gerais, cuja missão como fiscalizadores do governo inclui a redução de desperdício e fraude.

Christi Grimm, que foi demitida do cargo de inspetora-geral do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, disse à Reuters que havia identificado uma expectativa de recuperação de US$14,5 bilhões -- "dinheiro vivo que deveria voltar para o Tesouro dos EUA" -- em três anos, proveniente de auditorias e investigações de fraudes.

(Reportagem de Tim Reid, Alexandra Alper e Nathan Layne, reportagem adicional de Julie Steenhuysen, Leah Douglas)